Врач Малышева назвала продукт с мощным онкологическим действием: раки
Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, что раки могут препятствовать развитию онкологии.
В их состав входит селен, а он является мощным противораковым компонентом. Также раки способствуют защите нервных клеток и укреплению костей.
Селен — микроэлемент с исключительно важными функции в организме. Он входит в состав большинства гормонов и ферментов, защищает клетки от повреждения, препятствует процессам старения. Не менее важен он для внешности — поддержания красоты и здоровья кожи, волос и ногтей
— В 100 граммах мяса рака содержится 16 граммов белка. Для чего нам нужен белок — для правильного формирования иммунитета, создания мышц, правильного пищеварения, формирования белков крови и костей, — отметила медик в эфире программы «Жить здорово!».
Раки содержат низкое количество насыщенных жиров и холестерина, что делает их отличным выбором для людей, следящих за своим весом и здоровьем в целом.
По данным ученым, прослеживается обратная корреляция между уровнем селена в крови и частотой развития рака и смертности. Селен обладает эффективными профилактическими противоопухолевыми качествами. Дополнительный прием селена под наблюдением врача снижал частоту развития злокачественных опухолей более чем на 35% у лиц с дефицитом селена.
Основная функция селена — участие в работе антиоксидантных систем и гормональном обмене щитовидной железы. Серьезный дефицит селена может привести к кардиомиопатии, а его избыточное потребление может вызвать симптомы отравления.
Симптомы дефицита селена:
- мышечная слабость
- боли в мышцах,
- воспаление мышечной ткани,
- увеличение объема и повышенная хрупкость эритроцитов,
- дегенерация поджелудочной железы
- псевдоальбинизм.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Елена Малышева
Медицина
Телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук, профессор
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