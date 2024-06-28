Врач Малышева назвала продукт с мощным онкологическим действием: раки

мышечная слабость

боли в мышцах,

воспаление мышечной ткани,

увеличение объема и повышенная хрупкость эритроцитов,

дегенерация поджелудочной железы

псевдоальбинизм.

В их состав входит селен, а он является мощным противораковым компонентом. Также раки способствуют защите нервных клеток и укреплению костей.Селен — микроэлемент с исключительно важными функции в организме. Он входит в состав большинства гормонов и ферментов, защищает клетки от повреждения, препятствует процессам старения. Не менее важен он для внешности — поддержания красоты и здоровья кожи, волос и ногтей— отметила медик в эфире программы «Жить здорово!».Раки содержат низкое количество насыщенных жиров и холестерина, что делает их отличным выбором для людей, следящих за своим весом и здоровьем в целом.По данным ученым, прослеживается обратная корреляция между уровнем селена в крови и частотой развития рака и смертности. Селен обладает эффективными профилактическими противоопухолевыми качествами. Дополнительный прием селена под наблюдением врача снижал частоту развития злокачественных опухолей более чем на 35% у лиц с дефицитом селена.Основная функция селена — участие в работе антиоксидантных систем и гормональном обмене щитовидной железы. Серьезный дефицит селена может привести к кардиомиопатии, а его избыточное потребление может вызвать симптомы отравления.Читайте также: Хирург-онколог Карасев назвал нехватку сил возможным признаком рака Еще можно почитать: Гастроэнтеролог Вялов предупредил об особой опасности пива для желудка Читайте далее: Медики назвали постоянно вздутый живот главным признаком самого «тихого» вида рака

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