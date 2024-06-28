Врач Малышева назвала продукт с мощным онкологическим действием: раки

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морепродукты

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, что раки могут препятствовать развитию онкологии. 

В их состав входит селен, а он является мощным противораковым компонентом. Также раки способствуют защите нервных клеток и укреплению костей.

Селен — микроэлемент с исключительно важными функции в организме. Он входит в состав большинства гормонов и ферментов, защищает клетки от повреждения, препятствует процессам старения. Не менее важен он для внешности — поддержания красоты и здоровья кожи, волос и ногтей

— В 100 граммах мяса рака содержится 16 граммов белка. Для чего нам нужен белок — для правильного формирования иммунитета, создания мышц, правильного пищеварения, формирования белков крови и костей, — отметила медик в эфире программы «Жить здорово!».

Раки содержат низкое количество насыщенных жиров и холестерина, что делает их отличным выбором для людей, следящих за своим весом и здоровьем в целом.

По данным ученым, прослеживается обратная корреляция между уровнем селена в крови и частотой развития рака и смертности. Селен обладает эффективными профилактическими противоопухолевыми качествами. Дополнительный прием селена  под наблюдением врача снижал частоту развития злокачественных опухолей более чем на 35% у лиц с дефицитом селена.

Основная функция селена — участие в работе антиоксидантных систем и гормональном обмене щитовидной железы. Серьезный дефицит селена может привести к кардиомиопатии, а его избыточное потребление может вызвать симптомы отравления.

Симптомы дефицита селена:
  • мышечная слабость
  • боли в мышцах, 
  • воспаление мышечной ткани, 
  • увеличение объема и повышенная хрупкость эритроцитов, 
  • дегенерация поджелудочной железы
  • псевдоальбинизм.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Елена Малышева
Елена Малышева
Медицина
Телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук, профессор
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Теги : онкология
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