Гастроэнтеролог Сухорукова: при камнях в почках о малине лучше забыть — мочегонный эффект их «сдвинет»

улучшение работы мозга,

снижение сахара в крови,

поддержание здоровья сердца,

улучшение работы органов пищеварения, почек, печени и желчного пузыря,

уменьшение риска развития артрита

потогонное средство при простуде.

Острая боль в нижней части спины или боку живота, она может быть интенсивной и колющей.

Боль при мочеиспускании или частое позывы к мочеиспусканию.

Кровь в моче или изменение цвета мочи, например, розоватый или коричневый оттенок.

Чувство неудовлетворенного мочеиспускания или ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря.

Необъяснимая тошнота или рвота.

Постоянная слабость.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.