Гастроэнтеролог Сухорукова: при камнях в почках о малине лучше забыть — мочегонный эффект их «сдвинет»
О том, сколько рекомендуется съедать малины в день, рассказала врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова. По ее словам, с этой ягодой «лучше не перебарщивать», особенно если есть камни в почках.
Взрослым можно есть до 400 граммов ягоды в сутки, детям — по 160-200 граммов. Эти нормативы действительны при условии, что у человека нет аллергии или других противопоказаний.
Эксперт напомнила полезные свойства малины:
- улучшение работы мозга,
- снижение сахара в крови,
- поддержание здоровья сердца,
- улучшение работы органов пищеварения, почек, печени и желчного пузыря,
- уменьшение риска развития артрита
- потогонное средство при простуде.
Малину нельзя есть людям с гастритами, язвой и колитом, не рекомендуется малина и при подагре. Помните также, что эта ягода — сильный аллерген.
— Если есть камни в почках, о малине придется забыть — мочегонный эффект "сдвинет" камни и принесет немало проблем, — подчеркнула врач.
Признаки камней в почках:
- Острая боль в нижней части спины или боку живота, она может быть интенсивной и колющей.
- Боль при мочеиспускании или частое позывы к мочеиспусканию.
- Кровь в моче или изменение цвета мочи, например, розоватый или коричневый оттенок.
- Чувство неудовлетворенного мочеиспускания или ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря.
- Необъяснимая тошнота или рвота.
- Постоянная слабость.
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