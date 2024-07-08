Гастроэнтеролог Сухорукова: при камнях в почках о малине лучше забыть — мочегонный эффект их «сдвинет»

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тарелка

О том, сколько рекомендуется съедать малины в день, рассказала врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова. По ее словам, с этой ягодой «лучше не перебарщивать», особенно если есть камни в почках.

Взрослым можно есть до 400 граммов ягоды в сутки, детям — по 160-200 граммов. Эти нормативы действительны при условии, что у человека нет аллергии или других противопоказаний.

Эксперт напомнила полезные свойства малины: 
  • улучшение работы мозга, 
  • снижение сахара в крови, 
  • поддержание здоровья сердца, 
  • улучшение работы органов пищеварения, почек, печени и желчного пузыря, 
  • уменьшение риска развития артрита
  • потогонное средство при простуде.

Малину нельзя есть людям с гастритами, язвой и колитом, не рекомендуется малина и при подагре. Помните также, что эта ягода — сильный аллерген.

— Если есть камни в почках, о малине придется забыть — мочегонный эффект "сдвинет" камни и принесет немало проблем, — подчеркнула врач.

Признаки камней в почках:
  • Острая боль в нижней части спины или боку живота, она может быть интенсивной и колющей.
  • Боль при мочеиспускании или частое позывы к мочеиспусканию.
  • Кровь в моче или изменение цвета мочи, например, розоватый или коричневый оттенок.
  • Чувство неудовлетворенного мочеиспускания или ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря.
  • Необъяснимая тошнота или рвота.
  • Постоянная слабость.

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