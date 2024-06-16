Врач Сухорукова объяснила, кому стоит отказаться от бананов, диетолог Пономарева рассказала, кому бананы полезны

Бананы являются отличным источником калия, который помогает поддерживать нормальное артериальное давление, регулирует баланс жидкости в организме и поддерживает здоровье сердца и мышц. Бананы особенно полезны спортсменам, детям, пожилым людям, беременным женщинам и тем, кто испытывает стресс или проблемы с пищеварением", - говорит врач-диетолог Васислиса Пономарева специально для МедикФорум.

"Бананы содержат аминокислоту триптофан, которая в организме превращается в серотонин — "гормон счастья". Это помогает улучшить настроение и снизить уровень стресса".

"Регулярное потребление бананов помогает снизить риск образования камней в почках благодаря высокому содержанию калия, который предотвращает накопление кальция в почках".

"Бананы — это не только вкусный, но и очень полезный продукт, который может быть частью сбалансированного рациона".

Сухорукова отмечает, что взрослый здоровый человек может позволить себе до пяти бананов в день. Однако предпочтение следует отдавать менее зрелым плодам, так как они не вызывают резкого скачка уровня сахара в крови.Оптимально съедать один небольшой банан или половину большого за раз. Регулярное злоупотребление бананами может привести к набору веса и расстройствам пищеварения.При заболеваниях ЖКТ в острой стадии бананы следует ограничить. Людям с диабетом бананы не противопоказаны, но важно помнить о том, что этот продукт является потенциальным аллергеном.Для детей старше трех лет допустимо съедать по одному банану в день, а в школьном возрасте можно позволить себе два банана без вреда для здоровья.Бананы богаты витаминами B6, C и магнием. Витамин B6 поддерживает нормальное функционирование мозга и нервной системы, витамин C укрепляет иммунитет и способствует заживлению ран, а магний необходим для работы мышц и нервов.Бананы содержат значительное количество пищевых волокон, которые способствуют нормализации пищеварения, предотвращают запоры и поддерживают здоровье кишечника.Бананы содержат природные сахара (глюкозу, фруктозу и сахарозу), которые быстро усваиваются организмом и обеспечивают быструю подзарядку энергии, что делает их идеальным перекусом перед физической активностью или после неё.Калий и магний, содержащиеся в бананах, помогают поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы, снижая риск гипертонии и сердечных заболеваний.Бананы являются мягким и легкоусвояемым продуктом, который помогает восполнять потерянные электролиты и успокаивать желудок при расстройствах пищеварения.Витамин B6, калий и другие питательные вещества в бананах поддерживают нормальную работу мозга, улучшают память и концентрацию.Ранее МедикФорум писал о жирах, которые помогают бороться с тревожностью.

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