Эндокринолог Павлова: кофе усиливает сексуальное влечение и делает оргазм особенно ярким

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кофе

Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала необычные факты о кофе. Оказывается, бодрящий напиток способен усиливать женские оргазмы и сексуальное влечение.

Медик напомнила, что возбуждение зависит от количества крови, притекающей к половым органам. Кофеин в умеренных дозах расширяет кровеносные сосуды. 

 Чем больше приток, тем сильнее сексуальное влечение и тем выше вероятность взрывного оргазма, — написала Павлова в своем блоге.

Она ссылается на эксперименты, которые проводились на крысах. Самкам, которым вводили кофеин, чаще спаривались с самцами, были более сексуально активны. Врач отмечает, что полной уверенности в том, что кофеин оказывает такое же воздействие на женщин, нет, «но надежда есть». 

Не стоит забывать о психологическом эффекте кофеина. Оргазмы во многом зависят от эмоционального состояния. Кофеин успешно снижает риск депрессии, поднимает настроение и делает нас бодрыми. Одной-двух чашек кофе в день достаточно.

Польза кофе:

Бодрящий эффект. Кофе содержит кофеин, который стимулирует центральную нервную систему и помогает бодрствовать, повышает энергию и улучшает фокусировку.

Улучшение физической производительности.
Кофе содержит антиоксиданты, защищающие организм от повреждений свободными радикалами.

Употребление кофе может улучшить настроение  и снизить риск развития депрессии.

Возможный вред кофе:

Сон и бессонница. Кофеин может оказывать стимулирующее воздействие на нервную систему, что может затруднить засыпание, особенно если пить его поздно вечером.

Употребление больших доз кофеина приводит к повышению артериального давления.

У некоторых людей кофе может вызывать изжогу, боли в желудке, диарею или запоры.

Регулярное употребление кофе может привести к зависимости.

Последние исследование показывают, что кофе истощает нервную систему.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Зухра Павлова
Зухра Павлова
Медицина
врач-эндокринолог
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Теги : оргазм, кофе