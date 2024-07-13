Эндокринолог Павлова: кофе усиливает сексуальное влечение и делает оргазм особенно ярким
Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала необычные факты о кофе. Оказывается, бодрящий напиток способен усиливать женские оргазмы и сексуальное влечение.
Медик напомнила, что возбуждение зависит от количества крови, притекающей к половым органам. Кофеин в умеренных дозах расширяет кровеносные сосуды.
— Чем больше приток, тем сильнее сексуальное влечение и тем выше вероятность взрывного оргазма, — написала Павлова в своем блоге.
Она ссылается на эксперименты, которые проводились на крысах. Самкам, которым вводили кофеин, чаще спаривались с самцами, были более сексуально активны. Врач отмечает, что полной уверенности в том, что кофеин оказывает такое же воздействие на женщин, нет, «но надежда есть».
Не стоит забывать о психологическом эффекте кофеина. Оргазмы во многом зависят от эмоционального состояния. Кофеин успешно снижает риск депрессии, поднимает настроение и делает нас бодрыми. Одной-двух чашек кофе в день достаточно.
Польза кофе:
Бодрящий эффект. Кофе содержит кофеин, который стимулирует центральную нервную систему и помогает бодрствовать, повышает энергию и улучшает фокусировку.
Улучшение физической производительности.
Кофе содержит антиоксиданты, защищающие организм от повреждений свободными радикалами.
Употребление кофе может улучшить настроение и снизить риск развития депрессии.
Возможный вред кофе:
Сон и бессонница. Кофеин может оказывать стимулирующее воздействие на нервную систему, что может затруднить засыпание, особенно если пить его поздно вечером.
Употребление больших доз кофеина приводит к повышению артериального давления.
У некоторых людей кофе может вызывать изжогу, боли в желудке, диарею или запоры.
Регулярное употребление кофе может привести к зависимости.
Последние исследование показывают, что кофе истощает нервную систему.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Зухра Павлова
Медицина
врач-эндокринолог
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