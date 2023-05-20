Эндокринолог Павлова: кофе следует пить только в ограниченном количестве

«У кофе, помимо его несомненных плюсов, есть и существенные минусы», - отметила врач.

«Кофе, как кофеин - и танинсодержащий напиток, связывает большое количество полезных веществ, мешая их усвоению из пищи. В первую очередь – железа, кальция и магния», - приводит слова эксперта KP.RU.

Эндокринолог Павлова рассказала, что пить кофе следует строго в ограниченном количестве.Павлова объяснила, что организм достаточно быстро привыкает к кофе – можно незаметно для себя начать употребят его в течение дня все чаще и чаще. Но избыток кофеина может неблагоприятно сказываться на нервной, эндокринной системах, он способствует проблемам со сном, усиливает состояние стресса, препятствует усвоению микроэлементов.Кроме того, этот напиток редко употребляется черным, как правило его пьют с сахаром и сливками или берут как закуску к нему печенье, шоколадные конфеты. Все это повышает количество поглощаемых калорий, способствует росту уровня сахара и развитию инсулинрезистентности.Павлова подчеркнула, что кофе не следует пить сразу после еды, хотя многие именно так и делают.Павлова предупредила любителей кофе, что пристрастие к напитку может ухудшать плотность костной ткани, усиливая подверженность остеопорозу. Кроме того, препятствуя усвоению микроэлементов, кофе, выпиваемый в большом количестве, содействует возникновению гормональных нарушений.По словам медика, кофе следует употреблять в количестве одной или двух чашек за день.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему опасно пить много воды.

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