Эндокринолог Павлова: кофе следует пить только в ограниченном количестве
Врач-эндокринолог Зухра Павлова: кофе обладает не только плюсами, но и минусами.
Эндокринолог Павлова рассказала, что пить кофе следует строго в ограниченном количестве.
«У кофе, помимо его несомненных плюсов, есть и существенные минусы», - отметила врач.
Павлова объяснила, что организм достаточно быстро привыкает к кофе – можно незаметно для себя начать употребят его в течение дня все чаще и чаще. Но избыток кофеина может неблагоприятно сказываться на нервной, эндокринной системах, он способствует проблемам со сном, усиливает состояние стресса, препятствует усвоению микроэлементов.
Кроме того, этот напиток редко употребляется черным, как правило его пьют с сахаром и сливками или берут как закуску к нему печенье, шоколадные конфеты. Все это повышает количество поглощаемых калорий, способствует росту уровня сахара и развитию инсулинрезистентности.
Павлова подчеркнула, что кофе не следует пить сразу после еды, хотя многие именно так и делают.
«Кофе, как кофеин - и танинсодержащий напиток, связывает большое количество полезных веществ, мешая их усвоению из пищи. В первую очередь – железа, кальция и магния», - приводит слова эксперта KP.RU.
Павлова предупредила любителей кофе, что пристрастие к напитку может ухудшать плотность костной ткани, усиливая подверженность остеопорозу. Кроме того, препятствуя усвоению микроэлементов, кофе, выпиваемый в большом количестве, содействует возникновению гормональных нарушений.
По словам медика, кофе следует употреблять в количестве одной или двух чашек за день.
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Зухра Павлова
ЗОЖ
врач-эндокринолог МНОЦ МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат медицинских наук
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