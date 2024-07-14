Врач Павлова: вегетарианство может быть противопоказано на генетическом уровне

заниженный по всем показателям уровень холестерина, включая ЛПНП и ЛПВП )это хорошо),

более низкие уровни уровни витамина D (плохо)

более высокие уровни триглицеридов (плохо).

Повышенный уровень кальция. При всей известной пользе кальция для зубов и ногтей его слишком большой объем может привести к появлению камней в почках и сердечно-сосудистых проблем. Обычно у вегетарианцев дефицит кальция (что тоже плохо).

Повышенный уровень тестостерона. У большинства вегетарианцев-мужчин мужского гормона мало, но с определенной вариацией генов возможен избыток.

Сниженная скорость клубочковой фильтрации. Может привести к серьезному нарушению функции почек.

Она ссылается на исследование ученых, в котором говорится, что некоторые комбинации ДНК могут приводить к серьезным последствиям для здоровья в случае отказа от мяса.В исследовании, о котором идет речь, изучались данные 2300 человек. Все они были строгими вегетарианцами.Вегетарианцы — люди, которые исключают из своего рациона мясо и рыбу, но могут употреблять продукты растительного происхождения, такие как фрукты, овощи, зерновые, орехи, семена и молочные продукты. Вегетарианство может быть основано на различных причинах, включая этические, экологические, религиозные или медицинские соображения.Большинство участников исследования объединял (если сравнивать с теми, кто ест мясо):Теперь о вариантах генов. У ряда участников исследования имелись определенные структуры гена, связанные с негативной реакцией организма на вегетарианство.Кроме того, вегетарианство на постоянной основе может привести к анемии, дряблости кожи, саркопении и другим серьезным последствиям для здоровья.— считает Павлова.1. Лакто-ово-вегетарианство. Это самый распространенный тип вегетарианства, при котором исключается мясо и рыба, но продукты животного происхождения, такие как молоко, яйца и мед, остаются в рационе.2. Лакто-вегетарианство. В этом случае исключается мясо, рыба и яйца, но молочные продукты остаются.3. Ово-вегетарианство. Исключается мясо, рыба и молочные продукты, но яйца остаются.4. Веганство. Веганы полностью исключают из своего рациона все продукты животного происхождения, включая мясо, рыбу, молочные продукты, яйца и мед. Они предпочитают растительные продукты и альтернативы, такие как соевое молоко или тофу.Читайте также: Токсиколог Кутушов: ваше здоровье может быть под угрозой, если выбрать неправильную сковороду и кастрюлю

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