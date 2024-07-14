Врач Павлова: вегетарианство может быть противопоказано на генетическом уровне

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мясо

Вегетарианство подходит не всем, иногда это вопрос генетики, сообщила врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Она ссылается на исследование ученых, в котором говорится, что некоторые комбинации ДНК могут приводить к серьезным последствиям для здоровья в случае отказа от мяса. 

В исследовании, о котором идет речь, изучались данные 2300 человек. Все они были строгими вегетарианцами.

Вегетарианцы — люди, которые исключают из своего рациона мясо и рыбу, но могут употреблять продукты растительного происхождения, такие как фрукты, овощи, зерновые, орехи, семена и молочные продукты. Вегетарианство может быть основано на различных причинах, включая этические, экологические, религиозные или медицинские соображения.

Большинство участников исследования объединял (если сравнивать с теми, кто ест мясо):

  • заниженный по всем показателям уровень холестерина, включая ЛПНП и ЛПВП )это хорошо), 
  • более низкие уровни уровни витамина D (плохо)
  • более высокие уровни триглицеридов (плохо). 

— Витамин D важен для здоровья костей и крепкого иммунитета. А завышенные уровни триглицеридов (тип жира в крови) способны увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний, — отметила Павлова в своем блоге.

Теперь о вариантах генов. У ряда участников исследования имелись определенные структуры гена, связанные с негативной реакцией организма на вегетарианство.

О каких последствиях может идти речь?
  • Повышенный уровень кальция. При всей известной пользе кальция для зубов и ногтей его слишком большой объем может привести к появлению камней в почках и сердечно-сосудистых проблем. Обычно у вегетарианцев дефицит кальция (что тоже плохо).
  • Повышенный уровень тестостерона. У большинства вегетарианцев-мужчин мужского гормона мало, но с определенной вариацией генов возможен избыток.
  • Сниженная скорость клубочковой фильтрации. Может привести к серьезному нарушению функции почек.

Кроме того, вегетарианство на постоянной основе может привести к анемии, дряблости кожи, саркопении и другим серьезным последствиям для здоровья. 

— Вы можете не есть красное мясо, но без последствий это не пройдет. Полностью отказываться от животного белка (яйца, кисломолчка и т.д.) — не выход. Он должен быть в каждом приеме пищи, особенно у пожилых людей! — считает Павлова.

Существует несколько видов вегетарианства:

1. Лакто-ово-вегетарианство. Это самый распространенный тип вегетарианства, при котором исключается мясо и рыба, но продукты животного происхождения, такие как молоко, яйца и мед, остаются в рационе.

2. Лакто-вегетарианство. В этом случае исключается мясо, рыба и яйца, но молочные продукты остаются.

3. Ово-вегетарианство. Исключается мясо, рыба и молочные продукты, но яйца остаются.

4. Веганство. Веганы полностью исключают из своего рациона все продукты животного происхождения, включая мясо, рыбу, молочные продукты, яйца и мед. Они предпочитают растительные продукты и альтернативы, такие как соевое молоко или тофу.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Зухра Павлова
Зухра Павлова
Медицина
врач-эндокринолог
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