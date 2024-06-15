Исследование: веганское «мясо» и чипсы из картофеля увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний
Ультраобработанные растительные продукты, как и продукты животного происхождения, увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Например, веганское «мясо» и картофельные чипсы.
Об исследовании, в котором изучались данные 118 000 человек, рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.
Специалисты пришли к выводу, что потребление ультрапереработанных продуктов (UPF) растительного происхождения связано с увеличением риска сердечно-сосудистых заболеваний на 5% и увеличением смертности на 12%.
— При этом если съедать на 10% больше натуральных продуктов растительного происхождения, не содержащих UPF, то риск сердечно-сосудистых заболеваний снижается на 7%, а риск смертности от этих болезней — на 13%, — сообщила медик.
Ультраобработанные продукты любого происхождения обычно содержат высокие уровни добавленного сахара, соли, растительных масел и искусственных добавок. Они могут привести к ожирению, диабету второго типа и раку.
Врач советует есть больше свежих фруктов, овощей, самостоятельно приготовленного мяса, рыбу.
— И помните, чем короче и понятнее состав, тем обычно полезнее еда, — подчеркнула Павлова.
Ультраобработанные продукты растительного происхождения — продукты питания, которые прошли интенсивную обработку с использованием различных технологий и добавок для улучшения вкуса, текстуры и срока годности. Примеры:
- готовые завтраки,
- растительные бургеры,
- мясные заменители,
- напитки,
- снеки
- кондитерские изделия.
Ранее Павлова рассказала о любопытном исследовании, авторы которого утверждают, что если загорать, можно больше есть, не набирая при этом вес. Исследователи ссылаются на гормон лептин, уровень которого повышается после еды. Лептин можно назвать отражателем количества жировой ткани в организме. Павлова приводит аналогию с инсулином.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Зухра Павлова
Медицина
врач-эндокринолог
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