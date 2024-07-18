Врач Польнер: кондитерский крем является опаснейшим продуктом по заражению сальмонеллезом. Первые признаки заболевания

Сальмонеллез вызывает сильную диарею, что может привести к значительной потере жидкости и электролитов. Это особенно опасно для младенцев и пожилых людей.

Сальмонеллез может распространяться на другие органы, такие как кровь, мозг или легкие. Это приводит к серьезным осложнениям, включая сепсис (кровяное отравление).

Сальмонеллез может вызывать хронические проблемы со здоровьем, такие как синдром раздраженного кишечника или реактивный артрит.

термическую обработку продуктов;

мытье яиц и овощей перед употреблением;

мытье посуды и разделочного инвентаря;

соблюдение сроков хранения продуктов;

использование фильтрованной воды;

регулярное мытье рук.

Сальмонеллез — инфекционное заболевание, заражение которым обычно происходит через пищу или воду. Также можно заразиться от животных и через зараженные предметы.Случаев сальмонеллеза все больше, к тому же заболевание стало хуже поддаваться лечению антибактериальными препаратами.Инфекция развивается быстро. отметила эксперт.Терапия обычно включает в себя обильное питье или промывание желудка, диету, антибактериальную терапию, восстановление от обезвоживания.1. Диарея. Главным симптомом сальмонеллеза является частый жидкий или водянистый стул.2. Рвота.3. Боли в животе различной интенсивности. Они могут быть схваткообразными или постоянными.4. Жара. Температура может быть умеренной до высокой.5. Головная боль и общее недомогание.6. Мышечные боли.7. Общая слабостьЧитайте также: Хирург-онколог Карасев назвал нехватку сил возможным признаком рака

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