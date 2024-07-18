Врач Польнер: кондитерский крем является опаснейшим продуктом по заражению сальмонеллезом. Первые признаки заболевания
По словам аллерголога-иммунолога Марии Польнер, самые опасные продукты с точки зрения заражения сальмонеллезом — мясные, молочные продукты, яйца и кондитерские кремы.
Сальмонеллез — инфекционное заболевание, заражение которым обычно происходит через пищу или воду. Также можно заразиться от животных и через зараженные предметы.
Случаев сальмонеллеза все больше, к тому же заболевание стало хуже поддаваться лечению антибактериальными препаратами.
Инфекция развивается быстро.
— Инкубационный период после попадания в организм составляет от нескольких часов до нескольких дней, — отметила эксперт.
Терапия обычно включает в себя обильное питье или промывание желудка, диету, антибактериальную терапию, восстановление от обезвоживания.
Признаки заражения:
1. Диарея. Главным симптомом сальмонеллеза является частый жидкий или водянистый стул.
2. Рвота.
3. Боли в животе различной интенсивности. Они могут быть схваткообразными или постоянными.
4. Жара. Температура может быть умеренной до высокой.
5. Головная боль и общее недомогание.
6. Мышечные боли.
7. Общая слабость
Опасность сальмонеллеза:
- Сальмонеллез вызывает сильную диарею, что может привести к значительной потере жидкости и электролитов. Это особенно опасно для младенцев и пожилых людей.
- Сальмонеллез может распространяться на другие органы, такие как кровь, мозг или легкие. Это приводит к серьезным осложнениям, включая сепсис (кровяное отравление).
- Сальмонеллез может вызывать хронические проблемы со здоровьем, такие как синдром раздраженного кишечника или реактивный артрит.
Профилактика сальмонеллеза включает:
- термическую обработку продуктов;
- мытье яиц и овощей перед употреблением;
- мытье посуды и разделочного инвентаря;
- соблюдение сроков хранения продуктов;
- использование фильтрованной воды;
- регулярное мытье рук.
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