Врач Польнер: кондитерский крем является опаснейшим продуктом по заражению сальмонеллезом. Первые признаки заболевания

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торт

По словам аллерголога-иммунолога Марии Польнер, самые опасные продукты с точки зрения заражения сальмонеллезом — мясные, молочные продукты, яйца и кондитерские кремы.

Сальмонеллез — инфекционное заболевание, заражение которым обычно происходит через пищу или воду. Также можно заразиться от животных и через зараженные предметы.

Случаев сальмонеллеза все больше, к тому же заболевание стало хуже поддаваться лечению антибактериальными препаратами.

Инфекция развивается быстро.

— Инкубационный период после попадания в организм составляет от нескольких часов до нескольких дней,отметила эксперт.

Терапия обычно включает в себя обильное питье или промывание желудка, диету, антибактериальную терапию, восстановление от обезвоживания.

Признаки заражения:

1. Диарея. Главным симптомом сальмонеллеза является частый жидкий или водянистый стул.
2. Рвота.
3. Боли в животе различной интенсивности. Они могут быть схваткообразными или постоянными.
4. Жара. Температура может быть умеренной до высокой.
5. Головная боль и общее недомогание.
6. Мышечные боли.
7. Общая слабость

Опасность сальмонеллеза:
  • Сальмонеллез вызывает сильную диарею, что может привести к значительной потере жидкости и электролитов. Это особенно опасно для младенцев и пожилых людей.
  • Сальмонеллез может распространяться на другие органы, такие как кровь, мозг или легкие. Это приводит к серьезным осложнениям, включая сепсис (кровяное отравление).
  • Сальмонеллез может вызывать хронические проблемы со здоровьем, такие как синдром раздраженного кишечника или реактивный артрит.

Профилактика сальмонеллеза включает: 
  • термическую обработку продуктов; 
  • мытье яиц и овощей перед употреблением; 
  • мытье посуды и разделочного инвентаря; 
  • соблюдение сроков хранения продуктов; 
  • использование фильтрованной воды; 
  • регулярное мытье рук.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

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