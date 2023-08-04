Онколог Воробьев: признаки лимфомы, о которых следует знать: от кашля до сильной усталости
В некоторых случаях у пациентов не будет никаких симптомов, а это означает, что болезнь может остаться недиагностированной.
Заболевание начинается в лимфатической системе, которая состоит из лимфатических узлов, селезенки, вилочковой железы и костного мозга. Он играет жизненно важную роль в защитном механизме нашего организма от микробов.
Таким образом, лимфома может проявляться в этих областях тела, а также в других органах. Однако важно отметить, что симптомы могут различаться в зависимости от типа лимфомы. Неходжкинская лимфома, лимфома Ходжкина и лимфома из мантийных клеток представляют собой уникальные индикаторы.
Кроме того, не у всех будут проявляться все перечисленные симптомы, а у некоторых людей они могут вообще не проявляться.
"Хотя у большинства людей с этими симптомами не будет лимфомы, крайне важно незамедлительно обратиться за медицинской помощью, если какой-либо необъяснимый симптом сохраняется или отклоняется от вашего обычного состояния здоровья", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.
Воробьев перечислил главные симптомы
Опухшие железы: поищите опухоль на шее, в подмышечной впадине, в паховой области или в любой другой области, где у вас есть лимфатические узлы. Как правило, эти опухшие железы безболезненны.
Крайняя усталость. Постоянная усталость, которая не проходит даже после достаточного отдыха, является распространенным симптомом лимфомы.
Боль в груди или кашель. Если вы испытываете боль в груди или постоянный кашель, обязательно обратитесь к врачу.
Одышка и отек: нельзя игнорировать затрудненное дыхание и отек в груди, так как они могут указывать на лимфому.
Дискомфорт в животе: чувство дискомфорта при переполнении или тошнота из-за отека в области желудка может быть признаком лимфомы.
Зуд: необъяснимый зуд, особенно если он не проходит, должен быть доведен до сведения медицинского работника.
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