Врач Захарова: вот что происходит в организме, когда вы делаете планку каждый день

Планка - работа всем телом

"Планка включает в себя опору на предплечья и пальцы ног и попытку держать корпус и ноги на прямой линии. Это создает большую нагрузку на все тело, но особенно на мышцы туловища", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Планка предотвращает боль в спине

"Укрепление этой группы мышц важно для укрепления спины в повседневной жизни. Упражнение также улучшает устойчивость всего туловища".

Планка полезна для вашего метаболизма

Хорошо для психики

"Причина этого в том, что планка растягивает именно те группы мышц, которые мы часто напрягаем при стрессах и нагрузках".

Это упражнение может показаться легким со стороны, но вы быстро достигаете своего предела: планки. Вы не двигаетесь при планке, но это не делает план предплечий менее напряженным.Если вы хотите провести эффективную тренировку всего тела в кратчайшие сроки, вы попали в нужное место с планками. Вы действительно можете делать планки в любое время и (почти) в любом месте. Все, что вам нужно, это ваше собственное тело и, возможно, коврик.Планка — идеальное упражнение для укрепления нижней части спины, так как она задействует все ее основные мышцы.Интеграция планки в вашу повседневную жизнь бросает вызов всему вашему телу. Упражнения помогают сжигать калории. В то же время вы наращиваете мышцы.Мышцы сжигают калории даже в состоянии покоя. Это означает, что даже если вы пропустите день, набранные мышцы гарантируют, что тело продолжит сжигать калории.Планка полезна не только для тела, но и для ума. Планка положительно влияет на нервную систему и даже поднимает настроение.Ранее МедикФорум писал о вреде холодного арбуза.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.