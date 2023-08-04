Врач Захарова: вот что происходит в организме, когда вы делаете планку каждый день
Планка, как известно, является действительно хорошим упражнением для брюшного пресса. Упражнение даже тренирует все тело.
Это упражнение может показаться легким со стороны, но вы быстро достигаете своего предела: планки. Вы не двигаетесь при планке, но это не делает план предплечий менее напряженным.
Планка - работа всем телом
"Планка включает в себя опору на предплечья и пальцы ног и попытку держать корпус и ноги на прямой линии. Это создает большую нагрузку на все тело, но особенно на мышцы туловища", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.
Если вы хотите провести эффективную тренировку всего тела в кратчайшие сроки, вы попали в нужное место с планками. Вы действительно можете делать планки в любое время и (почти) в любом месте. Все, что вам нужно, это ваше собственное тело и, возможно, коврик.
Планка предотвращает боль в спине
Планка — идеальное упражнение для укрепления нижней части спины, так как она задействует все ее основные мышцы.
"Укрепление этой группы мышц важно для укрепления спины в повседневной жизни. Упражнение также улучшает устойчивость всего туловища".
Планка полезна для вашего метаболизма
Интеграция планки в вашу повседневную жизнь бросает вызов всему вашему телу. Упражнения помогают сжигать калории. В то же время вы наращиваете мышцы.
Мышцы сжигают калории даже в состоянии покоя. Это означает, что даже если вы пропустите день, набранные мышцы гарантируют, что тело продолжит сжигать калории.
Хорошо для психики
Планка полезна не только для тела, но и для ума. Планка положительно влияет на нервную систему и даже поднимает настроение.
"Причина этого в том, что планка растягивает именно те группы мышц, которые мы часто напрягаем при стрессах и нагрузках".
Ранее МедикФорум писал о вреде холодного арбуза.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий