Эксперт Зыкова: волна ковида в России может быть вызвана штаммом FLiRT. Какие у него симптомы?

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Новая волна коронавируса в России может быть вызвана штаммом FLiRT, рассказала кандидат медицинских наук Ольга Зыкова. Критического подъема заболеваемости специалисты не ожидают. 

FLiRT может стать более заразным, а также сумеет лучше преодолевать иммунную защиту, чем предыдущие варианты, добавила эксперт.

Ранее в Роспотребнадзоре отметили постепенный рост заболеваемости COVID-19 за последние четыре недели.

— Распространение связано с тем, что появился новый вариант, — рассказал вирусолог Анатолий Альтштейн. 

Возможно, FLiRT не единственный вариант, который активно распространяется.

По мнению иммунолога Николая Крючкова, в России сейчас встречаются различные варианты штамма омикрон, FLiRT — один из них. Возможно, он вытеснит остальные, став относительно доминирующим подвариантом.

Иммунолог Владимир Болибок назвал основные симптомы FLiRT:
  • температура, 
  • лихорадка, 
  • кашель, 
  • заложенность носа, 
  • насморк. 

Иногда встречаются признаки самого первого варианта COVID-19 — потеря вкуса и обоняния.

Общие симптомы COVID-19:
  • Лихорадка, озноб.
  • Кашель (сухой или продуктивный).
  • Одышка, затрудненное дыхание.
  • Усталость.
  • Боль в мышцах.
  • Головная боль.
  • Потеря вкуса или обоняния.
  • Боль в горле.
  • Насморк.
  • Тошнота или рвота.
  • Диарея.

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