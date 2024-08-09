Эксперт Зыкова: волна ковида в России может быть вызвана штаммом FLiRT. Какие у него симптомы?
Новая волна коронавируса в России может быть вызвана штаммом FLiRT, рассказала кандидат медицинских наук Ольга Зыкова. Критического подъема заболеваемости специалисты не ожидают.
FLiRT может стать более заразным, а также сумеет лучше преодолевать иммунную защиту, чем предыдущие варианты, добавила эксперт.
Ранее в Роспотребнадзоре отметили постепенный рост заболеваемости COVID-19 за последние четыре недели.
— Распространение связано с тем, что появился новый вариант, — рассказал вирусолог Анатолий Альтштейн.
Возможно, FLiRT не единственный вариант, который активно распространяется.
По мнению иммунолога Николая Крючкова, в России сейчас встречаются различные варианты штамма омикрон, FLiRT — один из них. Возможно, он вытеснит остальные, став относительно доминирующим подвариантом.
Иммунолог Владимир Болибок назвал основные симптомы FLiRT:
- температура,
- лихорадка,
- кашель,
- заложенность носа,
- насморк.
Иногда встречаются признаки самого первого варианта COVID-19 — потеря вкуса и обоняния.
Общие симптомы COVID-19:
- Лихорадка, озноб.
- Кашель (сухой или продуктивный).
- Одышка, затрудненное дыхание.
- Усталость.
- Боль в мышцах.
- Головная боль.
- Потеря вкуса или обоняния.
- Боль в горле.
- Насморк.
- Тошнота или рвота.
- Диарея.
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