На уровне сердца: кардиолог Газизова рассказала, как нужно держать руку, чтобы правильно измерить у себя давление

Головные боли. Часто пульсирующие, особенно в области затылка.

Головокружение.

Затрудненное дыхание, особенно при физической нагрузке.

Чувство постоянной усталости или слабости.

Размытость или "мушки" перед глазами.

Может быть кровотечения из носа.

Боль в груди.





Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.