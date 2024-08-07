На уровне сердца: кардиолог Газизова рассказала, как нужно держать руку, чтобы правильно измерить у себя давление
Врач-кардиолог Люция Газизова рассказала, как правильно измерить у себя давление. Она дала конкретные рекомендации.
— Для снижения рисков, связанных с гипертонической болезнью, необходимо поддерживать артериальное давление (АД) на уровне ниже 140/90 мм рт. ст., — подчеркнула медик.
Как правильно измерять давление?
1. Отдохнуть. Необходимо минимум 5 минут на отдых в положении сидя.
2. Правильная поза. Нужно сидеть с полной опорой стоп, не перекрещивая и не поджимая ноги. Рука с манжетой должна лежать на столе так, чтобы манжета находилась на уровне сердца. Спина и рука должны быть расслаблены.
3. Регулярность. Делайте не менее двух последовательных измерения каждый день, утром и вечером.
4. Записывайте результат. Ведите дневник самоконтроля и показывайте его врачу.
5. Не курите и не пейте кофе и другие подобные напитки за полчаса до измерения.
6. Убедитесь, что одежда не сдавливает плечо во время измерения.
Гипертонию часто называют «тихим убийцей», так как многие могут вообще не осознавать, что у них высокое давление. Регулярное измерение артериального давления является важным для раннего выявления и контроля гипертонии.
Признаки гипертонии:
- Головные боли. Часто пульсирующие, особенно в области затылка.
- Головокружение.
- Затрудненное дыхание, особенно при физической нагрузке.
- Чувство постоянной усталости или слабости.
- Размытость или "мушки" перед глазами.
- Может быть кровотечения из носа.
- Боль в груди.
— Сама цифра систолического артериального давления 140 уже считается повышенным давлением, это черта. Значение 139 — это еще предгипертония, — отметила она.
Читайте также: Хирург-онколог Карасев назвал нехватку сил возможным признаком рака
Еще можно почитать: Гастроэнтеролог Вялов предупредил об особой опасности пива для желудка
Читайте далее: Медики назвали постоянно вздутый живот главным признаком самого «тихого» вида рака
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий