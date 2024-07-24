Врач Павлова рассказала, как распознать сахарный диабет по голосу
Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала об исследовании канадских ученых, которые выяснили, что у людей с сахарным диабетом второго типа меняется голос. В эксперименте участвовали несколько сотен человек, больше трети — диабетики.
Добровольцы по заданию исследователей в течение двух недель записывали на диктофон фразу: «Привет, как дела? Какой у меня сейчас уровень сахара?»
Далее искусственный интеллект анализировал записи по 14 параметрам.
Выяснилось, что у здоровых людей и тех, кто страдает сахарным диабетом второго типа, ощутимо различались громкость, высота и дрожание голоса. Точность определения диабетиков с помощью записей составила 86% для мужчин и 89% для женщин.
Как распознать сахарный диабет второго типа по голосу?
У мужчин меняется громкость голоса, он сильнее дрожит.
У женщин меняется высота голоса.
У диабетиков в целом голос часто охрипший.
— Предполагается, что при высокой концентрации глюкозы в крови повреждаются мышечные волокна, включая голосовые связки. А если имеется сопутствующее заболевание, например, тревожное расстройство или депрессия, то голос может измениться еще сильнее, — написала медик в своем блоге.
Напомним симптомы сахарного диабета второго типа:
1. Частое мочеиспускание, особенно ночью.
2. Постоянная жажда.
3. Усталость и слабость. Нарушение обработки сахара в организме может приводить к ухудшению энергии и вызывать чувство усталости и слабости.
4. Повышенный аппетит, постоянное чувство голода.
5. Медленное заживление ран.
6. Неконтролируемый сахарный диабет может вызывать проблемы с зрением, такие как размытость или снижение остроты зрения.
Причины развития сахарного диабета второго типа выглядят так:
- Ожирение.
- Недостаток физической активности.
- Неправильное питание.
- Эндокринологические патологии.
- Инфекционные заболевания.
- Наследственность.
- Стресс.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Зухра Павлова
Медицина
врач-эндокринолог
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