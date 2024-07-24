Врач Павлова рассказала, как распознать сахарный диабет по голосу

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глюкометр

Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала об исследовании канадских ученых, которые выяснили, что у людей с сахарным диабетом второго типа меняется голос. В эксперименте участвовали несколько сотен человек, больше трети — диабетики.

Добровольцы по заданию исследователей в течение двух недель записывали на диктофон фразу: «Привет, как дела? Какой у меня сейчас уровень сахара?» 

Далее искусственный интеллект анализировал записи по 14 параметрам. 

Выяснилось, что у здоровых людей и тех, кто страдает сахарным диабетом второго типа, ощутимо различались громкость, высота и дрожание голоса. Точность определения диабетиков с помощью записей составила 86% для мужчин и 89% для женщин. 

Как распознать сахарный диабет второго типа по голосу?

У мужчин меняется громкость голоса, он сильнее дрожит.
У женщин меняется высота голоса.
У диабетиков в целом голос часто охрипший. 

— Предполагается, что при высокой концентрации глюкозы в крови повреждаются мышечные волокна, включая голосовые связки. А если имеется сопутствующее заболевание, например, тревожное расстройство или депрессия, то голос может измениться еще сильнее, — написала медик в своем блоге.

Напомним симптомы сахарного диабета второго типа:

1. Частое мочеиспускание, особенно ночью.
2. Постоянная жажда.
3. Усталость и слабость. Нарушение обработки сахара в организме может приводить к ухудшению энергии и вызывать чувство усталости и слабости.
4. Повышенный аппетит, постоянное чувство голода.
5. Медленное заживление ран.
6. Неконтролируемый сахарный диабет может вызывать проблемы с зрением, такие как размытость или снижение остроты зрения.

Причины развития сахарного диабета второго типа выглядят так:
  • Ожирение. 
  • Недостаток физической активности. 
  • Неправильное питание. 
  • Эндокринологические патологии. 
  • Инфекционные заболевания.
  • Наследственность.
  • Стресс.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Зухра Павлова
Зухра Павлова
Медицина
врач-эндокринолог
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Эндокринолог Павлова: при диабете второго типа может меняться голос
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Теги : сахарный диабет, голос
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