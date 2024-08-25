В Москве хирурги удалили из головы пациентки выросшую до размеров яблока опухоль

«В этом году мы сделали несколько сложных хирургий, в том числе — это молодая девушка с очень большой опухолью, размером с яблоко, в основании черепа, которая не смогла получить быстро помощь в своем профильном центре и поэтому обратилась к нам», - поделился он.

«Доктор должен в операционную прийти абсолютно настроенным только на позитив в плане хирургии, все остальное он должен за порогом этого священного места оставить, иначе это не хирургия», - высказался руководитель Центра нейрохирургии.

Кандидат медицинских наук Максим Семенов сообщил в беседе с РИА Новости , что выросшую до размеров яблока опухоль из головы пациентки удалили Московские нейрохирурги Федерального медицинского биофизического центра имени А. И. Бурназяна ФМБА России.Семенов отметил, что удаление образования было выполнено хирургами очень качественно, с минимальными последствиями для пациентки. Также к операциям подобного уровня сложности он причислил случай с удалением метастаз в области шейных позвонков, которое было выполнено одному из пациентов центра. Эксперт поставил высокую оценку действию специалистов: по словам Семенова, они хорошо справились с этой крайне трудоемкой задачей, требующей незаурядного мастерства. Всего таких сложнейших нейрохирургических операций в 2024 году здесь было выполнено несколько.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы указывают на появление опухолей в области стоп.

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