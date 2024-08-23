Онколог Черемушкин: любое изменение в состоянии стоп может оказаться признаком рака

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женщина держится за ступню

Онкологии Евгений Черемушкин: указанием на опухоли в стопах могут быть разнообразные признаки, от болей до деформации.

Онколог Черемушкин обратила внимание на то, что фактически любое изменение в состоянии стоп может оказаться признаком рака. Специфика симптомов, свойственных данному типу рака, зависит от того, где именно образовалась опухоль, и какие ткани оказались задеты новообразованием. В области стоп, например, могут возникать костные саркомы и меланомы.

«Рак стопы является редкой формой онкологии. С ранней диагностикой может быть трудно. Болевой синдром, деформация или резкая боль, патологический перелом, гематома – любой симптом может быть рассмотрен как симптом возникновения опухоли», - сообщил Черемушкин в разговоре с NEWS.ru.

Врач отметил, что иногда злокачественные образования в области стоп появляются на подошвенной части – заметить их своевременно бывает очень сложно. Специалист подчеркнул, что настораживать должны любые долгосрочные изменения – необычные или никогда не возникавшие ранее симптомы, которые не проходят дольше месяца. Черемушкин посоветовал обращаться за осмотром к врачу даже если речь идет о возникшем стойком пятне у основания ногтя или черных полосках.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие пищевые привычки многократно увеличивают риск возникновения рака желудка.

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Евгений Черемушкин
Евгений Черемушкин
Здоровье
старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН кандидат медицинских наук
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