«Когда мы видим проявление такого синдрома, то предлагаем родителям прерывание беременности. Но есть случаи, когда сами мама и папа имеют такое заболевание, и они решаются на роды. Как правило, в таких семьях такие дети и рождаются», - поделилась генетик.

О том, что у супружеской пары в Тюменской области родился ребенок с карликовостью, сообщил портал 72.ru с отсылкой к данным регионального депздрава. Главный специалист по медицинской генетике Департамента здравоохранения области Анна Никифоренко сообщила журналистам, что в текущем году это первый случай рождения младенца с ахондроплазией (карликовостью). По статистике, детей с таким диагнозом в регионе рождается до трех за год.Никифоренко отметила, что карликовость у ребенка диагностируется еще во время обследований беременной женщины.Ахондроплазия представляет собой редкое врожденное заболевание, обусловленное мутацией гена FGFR3. В её случае кости скелета не развиваются в длину, и тело приобретает характерную диспропорцию. Ключевой признак заболевания – маленький рост около 125-130 см и короткие конечности.Считается, что на возникновении ахондроплазии у плода влияет наличие у родителей мутированного гена, а также возраст родителей (прежде всего, очень зрелый возраст отцов), и кислородное голодание плода в последние месяцы беременности или при родах. Умственное и интеллектуальное развитие детей с карликовостью – абсолютно нормальное. Кроме того, ахондроплазия может успешно лечиться операциями.Ранее портал MedikForum.ru писал о необычном случае рождения ребенка во Владивостоке – будущая мама была до последнего момента уверена в том, что она не беременна.

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