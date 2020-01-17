В Нижегородской области стало меньше смертей и разводов
На своей пресс-конференции в Нижегородском городском Доме бракосочетания 16 января 2020 года руководитель главного управления органов записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Нижегородской области Ольга Краснова подвела итоги работы службы за прошедший 2019 год.
По ее данным, в регионе в 2019 году родилось 29 229 детей, среди которых 15 017 мальчиков и 14 212 девочек. Это – рождаемость, но главная новость заключается в том, что падает смертность.
Ольга Краснова отметила положительную динамику снижения в Нижегородской области за этот период смертности,. Хотя и не на много. В регионе пока сокращение смертности произошло на 3 % по сравнению с 2018 годом: 47 049 в 2019 году против 48 417 в году 2018.
Другой отрицательный показатель в статистике – расторжение браков. Однако, оказывается, статистика прерванных браков в нижегородском регионе может внушать оптимизм.
В 2019 году в Нижегородском регионе было зарегистрировано 13 616 брачных союзов. На этом фоне, говорят статистики ЗАГС, стало меньше разводов: налицо значительное снижение количества бракоразводных процессов. Особенно по сравнению с 2002 и 2003 годами, когда разводились по 20 – 30 тысяч пар в год.
Разводы сокращаются, а браки приносят новые рождения.
Как уже было сказано, в 2019 году органами ЗАГС Нижегородской области было зарегистрировано рождение 29 229 детей. Женское и мужское распределилось при этом почти поровну, с незначительным в демографическом смысле преобладанием мужского: 15 017 из родившихся в ушедшем году младенцев – мальчики, а 14 212 – девочки.
Но что еще важно: в Нижегородской области семьи не боятся появления сразу нескольких детей. То есть – стать многодетными.
В Нижегородской области, оказывается, растет количество многодетных семей: третий ребенок в регионе появился в 4 304 семьях, что на 15% больше, чем это было в 2018 году. Четвертый ребенок в Нижегородской области в минувшем году появился в 1009 семей, пятый – в 316 нижегородских семьях.
К этому нужно добавить, что в 2019 году в Нижегородской области родились пятеро тройняшек и 372 двойни.
Напомним, ранее МедикФорум рассказал, что для нижегородских детей проводят цикл лекций, которые знакомят их с историей и культурой Нижнего Новгорода
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