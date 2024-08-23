В Приморье на приеме у врача внезапно родила женщина, отрицавшая наличие беременности

«Усадили в кресло, привезли на осмотр в кабинет. И тут начались … роды! Стремительные! Буквально через пять минут на свет появился мальчик, обмотанный пуповиной», - поделилась завприемным отделением больницы Елена Кузина.

«Хотя наш многопрофильный стационар не предназначен для приема родов, наши специалисты всё сделали на высшем уровне. У нас в приемном покое есть полный набор необходимых инструментов», - подчеркнула Елена Кузина.

Необычный случай стремительных родов произошел в клинической больнице № 1 города Владивостока. Пациентка, обратившаяся в приемное отделение медучреждения, за короткое время после этого стала мамой – у нее неожиданно быстро родился ребенок.Как сообщается в телеграм-канале больницы, женщина до последнего отрицала наличие беременности. Её ребенок появился на свет практически в ходе осмотра у врача. Все произошло за считанные минуты.Она добавила, что врачи оказали пациентке высокопрофессиональную помощь, и быстро освободили младенца от завитков пуповины. Как только новорожденного раскрутили, он, как и положено, сообщил о себе своим первым криком. Дальнейший осмотр показал, что состояние ребенка и новоиспеченной мамы в норме. Их увезла в роддом вызванная машина скорой помощи.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в России впервые смогла забеременеть и родить здорового ребенка женщина с муковисцидозом.

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