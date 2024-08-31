Кардиолог Маршинцева: то, что раньше считалось признаком грыжи, сейчас может быть симптомом инфаркта

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Инфаркт — это не обязательно сразу боль в сердце. У него могут быть неочевидные признаки, о них рассказала врач-кардиолог Юлия Маршинцева.

По ее словам, инфаркт перестал быть «прерогативой» возрастных людей, все чаще он случается у молодежи. Молодые люди жалуются на онемение пальцев рук и боли в сердце или даже с правой стороны груди.

— Ранее это считалось признаком каких-то грыж, протрузий в позвоночнике. Но, как показала практика, у них выявляется ишемия, — отметила медик.

Сейчас пациентов с онемением рук проверяют на проблемы с сердцем. После стентирования онемение рук у них проходит.

Бывает, что люди жалуются на зубную боль, делают ЭКГ, «а там острый период инфаркта», добавила кардиолог.

Классические признаки инфаркта:

Непроходящая боль за грудиной. Может длиться несколько минут или приходить и уходить.

Бледность кожи.

Чувство страха.

Боль в других частях тела. Может отдавать в плечи, шею, спину, челюсть или живот.

Одышка. Может возникать как в покое, так и во время физической активности, иногда сопровождается чувством тревоги.

Потливость. Необъяснимая потливость, особенно холодный пот.

Тошнота или рвота.

Головокружение или обморок.

Усталость. Необычная усталость, особенно у женщин, может быть признаком инфаркта.

Первыми признаками, указывающими на предынфарктное состояние, являются боль за грудиной, учащенное сердцебиение, общая слабость, затрудненное дыхание. К характерным симптомам относится приобретение губами синюшного оттенка.

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