Вспышку микоплазменной пневмонии связали с невниманием россиян к здоровью

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плохое самочувствие

Россияне недостаточно внимательно относятся к своему здоровью, с этим тесно связан всплеск заболеваемости микоплазменной пневмонией, говорят врачи.

Распространение микоплазменной пневмонии не является чем-то экстраординарным, именно она стала  чаще возникать у наших соотечественников – такую тенденцию можно наблюдат последние 20 лет, сообщил экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

По его словам, отчасти массовость пневмонии объясняется сезонностью и активизацией респираторных инфекции (зачастую возникновение воспаления легких – это следствие плохо леченого, перенесенного на ногах или недолеченного ОРВИ). Одной из самых опасных в плане такого риска сезонных инфекций является COVID-19.

Многие врачи отмечают, что микоплазменную пневмонию отличает незаметность: на первоначальном этапе она не вызывает сильного ухудшения, не дает типичных для пневмонии признаков – ее часто путают с более рутинным недомоганием.

«Вызывающая пневмонию микоплазма хорошо изучена. Она поражает не только легкие, но еще сердце, другие органы. Чем она интересна — это пограничная инфекция между бактериальной и вирусной. Ее нельзя запускать, она может незаметно начинаться и постепенно разгораться», - предупредил доктор медицинских наук Николай Малышев в комментарии для RTVI.

Вспышка микоплазменной пневмонии также связана с невниманием россиян к здоровью тем, О том, что сограждане недостаточно думают о здоровье, заявил Геннадий Онищенко. Многие россияне манкируют диспансеризацией и вакцинацией, переносят на ногах респираторные инфекции, занимаются самолечением, пренебрегают режимом постельного отдыха и изоляции при появлении симптомов недомогания.

Врачи напоминают, что возбудитель микоплазменной пневмонии передается от человека человеку воздушно-капельным путем.

Ранее портал MedikForum.ru писал об особенностях «тихой» микоплазменной пневмонии.

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Теги : пневмония, причины болезней, Геннадий Онищенко, Николай Малышев