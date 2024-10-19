Иммунолог Жемчугов: «тихая» микоплазменная пневмония распространяется воздушно-капельным путем

«Среди симптомов заболевания нет сильного кашля, мокроты или высокой температуры, то есть симптомов классической пневмонии, есть только слабость», - рассказал иммунолог Жемчугов в беседе с НСН.

«Микоплазменная пневмония распространяется воздушно-капельным путем и только при длительном контакте с зараженным».

Микоплазменная пневмония считается «тихой»: она развивается со смазанной клинической картиной, не имеет выраженных симптомов плохого самочувствия, свойственного многим пневмониям.Эксперт отметил, что выявить данное заболевание можно только с помощью томограммы или анализа крови на антитела.Жемчугов добавил, что несмотря на «мягкую» симптоматику микоплазменная пневмония значительно ослабляет иммунитет. Эксперт сообщил, как она распространяется.На днях стало известно, что среди россиян был зафиксирован рост заболеваемости пневмонией, всплеск ее случаев был подтвержден Роспотребнадзором. В основном, болеют «тихой» микоплазменной пневмонией, которую принимают за обычную сезонную инфекцию и нередко переносят на ногах до тех пор, пока в самочувствии н возникнет резкого ухудшения. Диагностировать такую пневмонию сложно из-за незаметности воспаления в альвеолах легких. Но в ее случае серьезно возрастает риск сопутствующих заболеваний: ангины, герпеса, ОРВИ, включая коронавирус. Кроме того, микоплазменная пневмония, вызывающая интоксикацию, может способствовать осложнениям в работе сердца и почек.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как защитить себя от заражения пневмонией.

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