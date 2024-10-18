В 16 регионах зафиксирован всплеск заболеваемости пневмонией. Какие особенности у микоплазменной пневмонии?
С середины октября в 16 российских регионах отмечен подъем заболеваемости пневмонией. Специалисты рассказали, на что нужно обращать внимание.
Как рассказали в Роспотребнадзоре, тенденция к росту заболеваемости есть, но ситуация контролируемая.
— Регистрируются групповые очаги в детских организованных коллективах. Основным возбудителем как в единичных случаях, так и в очагах является микоплазма, — отметили в ведомстве.
Подъем заболеваемости пневмонией зафиксирован, в том числе, в Томской, Омской, Вологодской, Ленинградской, Костромской областях, в Коми и Удмуртии, Алтайском и Камчатском краях.
Пневмония — воспаление легочной ткани, которое чаще всего вызывают бактерии, напомнила врач лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская. Обычно это пневмококк, стафилококк, хламидия и микоплазма.
— Спровоцировать воспаление легких могут различные вирусы, в том числе коронавирус, вирус гриппа и герпеса. Даже банальный риновирус с сильным насморком и першением в горле может привести к развитию пневмонии, — отметила специалист Известиям.
Врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, что у микоплазменной пневмонии есть ряд особенностей.
— При микоплазменной инфекции не так выражен токсикоз, как при бактериальных пневмониях. Течение более смазанное. Пациенты часто остаются, что называется, на ногах, поздно распознают заболевание, — рассказал эксперт.
Профилактика:
- соблюдение дезинфекционного, воздушно-теплового режима,
- проветривание и обеззараживание воздуха
- соблюдение правил личной гигиены
- своевременная вакцинация против возбудителей,
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