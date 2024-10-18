В 16 регионах зафиксирован всплеск заболеваемости пневмонией. Какие особенности у микоплазменной пневмонии?

соблюдение дезинфекционного, воздушно-теплового режима,

проветривание и обеззараживание воздуха

соблюдение правил личной гигиены

своевременная вакцинация против возбудителей,

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