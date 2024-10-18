Врач Баранова: вчерашние роллы могут быть смертельно опасны

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живот

Врач-терапевт, дерматолог, кандидат медицинских наук Ирина Баранова рассказала, почему нельзя есть вчерашние роллы. Она приводит три причины.

Риск бактериального отравления — это первая причина

Медик напомнила, что в сырых морепродуктах содержатся бактерии. Они активно размножаются, если роллы хранятся долго. 

— Даже если они были приготовлены из свежей рыбы, уже через несколько часов при неправильных условиях хранения начинают развиваться опасные бактерии, такие как сальмонелла, листерия и стафилококк, — предупредила врач.

Вторая причина — опасность паразитов
  
Если роллы пролежали в холодильнике ночь, риск паразитарной инфекции значительно возрастает. Заражение паразитами приводит к серьёзным проблемам с ЖКТ и даже к хирургическому вмешательству.

Третья причина — риск отравиться рисом

— Мало кто задумывается, что варёный рис может стать источником опасных бактерий. Bacillus cereus — это бактерия, которая активно размножается в варёном рисе, если он был неправильно охлаждён и хранился при комнатной температуре слишком долго, — отметила Баранова.

Последствия: резкие приступы рвоты, диарея и обезвоживания.

Симптомы отравления роллами: от лёгкой тошноты до сильных болей в животе, рвоты и диареи. В тяжёлых случаях пищевое отравление может привести к обезвоживанию и даже летальному исход.

Роллы с готовыми ингредиентами, такими как копчёная рыба, овощи или курица, также не стоит хранить более суток.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Ирина Баранова
Ирина Баранова
Медицина
Врач-терапевт, дерматолог, кандидат медицинских наук
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Теги : суши, отравление