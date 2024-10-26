Врач Саламатина: квашеная капуста — наш суперфуд

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капуста

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Саламатина рассказала о пользе квашеной капусты. Медик назвала ее «суперфудом».

— Есть у нас суперфуды в нашем обычном питании, которые просто стоит употреблять. Например, осенью — квашенная капуста, в которой много витамина С и полезных веществ, нужных пищевых волокон, там процесс брожения не заканчивается,подчеркнула специалист.

Она предупредила, что прописывать самому себе витамины — опасно. В витаминных комплексах и добавках могут быть вещества, которые будут излишеством для конкретного организма.

Так, если принимать без надобности витамин С, можно «заработать» проблемы с почками (образование камней) и повысить уровень мочевой кислоты. Саламатина рекомендует принимать «натуральное».

Еще о пользе квашеной капусты:
  • Квашеная капуста содержит витамины C, K и группы B, важные для поддержания иммунной системы, здоровья кожи и обмена веществ.
  • В процессе ферментации в квашеной капусте образуются полезные бактерии (пробиотики). Они способствуют здоровью кишечника, улучшают пищеварение и поддерживают баланс микрофлоры.
  • Квашеная капуста содержит антиоксиданты, помогающие защищать клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами.
  • Витамин C и пробиотики укрепляют иммунную систему и повышают устойчивость к инфекциям.
  • Пробиотики способствуют улучшению пищеварения, помогают предотвратить запоры и улучшают усвоение питательных веществ.
  • Квашеная капуста низкокалорийна и содержит много клетчатки, что делает ее отличным выбором для тех, кто следит за весом.
  • Пробиотики могут оказывать положительное влияние на психическое здоровье, помогая уменьшить уровень стресса и тревожности.
Важно помнить, что квашеная капуста содержит много соли, поэтому людям с высоким давлением или другими заболеваниями, требующими ограничения соли, следует употреблять ее с осторожностью. Капусту можно квасить и без соли.

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