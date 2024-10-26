Врач Саламатина: квашеная капуста — наш суперфуд

Квашеная капуста содержит витамины C, K и группы B, важные для поддержания иммунной системы, здоровья кожи и обмена веществ.

В процессе ферментации в квашеной капусте образуются полезные бактерии (пробиотики). Они способствуют здоровью кишечника, улучшают пищеварение и поддерживают баланс микрофлоры.

Квашеная капуста содержит антиоксиданты, помогающие защищать клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами.

Витамин C и пробиотики укрепляют иммунную систему и повышают устойчивость к инфекциям.

Пробиотики способствуют улучшению пищеварения, помогают предотвратить запоры и улучшают усвоение питательных веществ.

Квашеная капуста низкокалорийна и содержит много клетчатки, что делает ее отличным выбором для тех, кто следит за весом.

Пробиотики могут оказывать положительное влияние на психическое здоровье, помогая уменьшить уровень стресса и тревожности.

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