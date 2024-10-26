Врач Саламатина: квашеная капуста — наш суперфуд
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Саламатина рассказала о пользе квашеной капусты. Медик назвала ее «суперфудом».
— Есть у нас суперфуды в нашем обычном питании, которые просто стоит употреблять. Например, осенью — квашенная капуста, в которой много витамина С и полезных веществ, нужных пищевых волокон, там процесс брожения не заканчивается, — подчеркнула специалист.
Она предупредила, что прописывать самому себе витамины — опасно. В витаминных комплексах и добавках могут быть вещества, которые будут излишеством для конкретного организма.
Так, если принимать без надобности витамин С, можно «заработать» проблемы с почками (образование камней) и повысить уровень мочевой кислоты. Саламатина рекомендует принимать «натуральное».
Еще о пользе квашеной капусты:
- Квашеная капуста содержит витамины C, K и группы B, важные для поддержания иммунной системы, здоровья кожи и обмена веществ.
- В процессе ферментации в квашеной капусте образуются полезные бактерии (пробиотики). Они способствуют здоровью кишечника, улучшают пищеварение и поддерживают баланс микрофлоры.
- Квашеная капуста содержит антиоксиданты, помогающие защищать клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами.
- Витамин C и пробиотики укрепляют иммунную систему и повышают устойчивость к инфекциям.
- Пробиотики способствуют улучшению пищеварения, помогают предотвратить запоры и улучшают усвоение питательных веществ.
- Квашеная капуста низкокалорийна и содержит много клетчатки, что делает ее отличным выбором для тех, кто следит за весом.
- Пробиотики могут оказывать положительное влияние на психическое здоровье, помогая уменьшить уровень стресса и тревожности.
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