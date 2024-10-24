Врач Соломатина: полный отказ от молочных продуктов ослабляет восприимчивость к вирусам
Растительное молоко становится все более популярным. Однако полный отказ от обычных молочных продуктов может вызвать проблемы со здоровьем, рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
Растительные напитки не могут заменить молоко с точки зрения питания, они больше используются для вкусовых предпочтений.
У организма есть генетические пределы адаптации, поэтому важно следить за дефицитом важных нутриентов. Отсутствие молочных продуктов в рационе может оказать негативное воздействие на стрессоустойчивость, иммунитет и восприимчивость к вирусам, подчеркнула специалист.
— В случае, если человек не получает достаточного количества полноценного белка из растительных источников, ему может не хватать всех аминокислот, что со временем может сказаться на здоровье, — отметила медик.
Если человек не употребляет кисломолочные продукты, он может компенсировать дефицит лактобактерий и бифидобактерий с помощью других ферментированных продуктов. Например, квашеной капусты или чайного гриба.
Если организм работает нормально, отказываться от молочных продуктов без острой необходимости нет смысла, резюмировала врач.
Польза молочных продуктов:
- Источник кальция, необходимый для здоровья костей и зубов.
- Богаты белком.
- Содержат множество витаминов и минералов, включая витамин D, витамин B12, рибофлавин и фосфор.
- Продукты, содержащие пробиотики, такие как йогурт и кефир, поддерживаюи здоровье кишечника, улучшая пищеварение и способствуя росту полезной микрофлоры.
- Поддержка иммунной системы
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