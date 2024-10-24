Врач Соломатина: полный отказ от молочных продуктов ослабляет восприимчивость к вирусам

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молоко

Растительное молоко становится все более популярным. Однако полный отказ от обычных молочных продуктов может вызвать проблемы со здоровьем, рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Растительные напитки не могут заменить молоко с точки зрения питания, они больше используются для вкусовых предпочтений.

У организма есть генетические пределы адаптации, поэтому важно следить за дефицитом важных нутриентов.  Отсутствие молочных продуктов в рационе может оказать негативное воздействие на стрессоустойчивость, иммунитет и восприимчивость к вирусам, подчеркнула специалист. 

— В случае, если человек не получает достаточного количества полноценного белка из растительных источников, ему может не хватать всех аминокислот, что со временем может сказаться на здоровье,отметила медик.

Если человек не употребляет кисломолочные продукты, он может компенсировать дефицит лактобактерий и бифидобактерий с помощью других ферментированных продуктов. Например, квашеной капусты или чайного гриба.

Если организм работает нормально, отказываться от молочных продуктов без острой необходимости нет смысла, резюмировала врач.

Польза молочных продуктов:
  • Источник кальция, необходимый для здоровья костей и зубов.
  • Богаты белком.
  • Содержат множество витаминов и минералов, включая витамин D, витамин B12, рибофлавин и фосфор.
  • Продукты, содержащие пробиотики, такие как йогурт и кефир, поддерживаюи здоровье кишечника, улучшая пищеварение и способствуя росту полезной микрофлоры.
  • Поддержка иммунной системы
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