Вечернее переедание опасно тем, что незаметно переходит в сильную зависимость
В каком случае поздний ужин гарантировано приведет к набору лишнего веса?
Врач-терапевт, нутрициолог Анастасия Атюнина назвала вечернее переедание «опасным увлечением», поскольку оно «незаметно переходит в сильную зависимость».
Человек начинает воспринимать еду в качестве награды, успокоительного. Контроль за количеством съеденного теряется.
— Если в течение дня не было нормального приема пищи, а вечером человек наелся, то повышается риск набора веса. В жир вечерние калории уйдут не из-за того, что они вечерние, а потому что единственные, — объяснила врач.
Сон тоже вряд ли будет качественным — организм будет занят перевариванием пищи. Недосып приводит к усилению аппетита, и возникает замкнутый круг.
Атюнина рекомендует распределить еду на три основных приема и два-три перекуса, это поможет избежать скачков сахара и возникновение сильного чувства голода.
Ожирение может быть вызвано несколькими факторами:
- Чрезмерное потребление высококалорийной пищи, богатой жирами и сахарами.
- Сидячий образ жизни и недостаток физической активности.
- Наследственность может играть роль в предрасположенности к ожирению.
- Психологические факторы: эмоциональное переедание, стресс и депрессия.
- Гормональные изменения.
- Сердечно-сосудистые заболевания
- Диабет 2 типа
- Высокое кровяное давление
- Остеоартрит
- Некоторые виды рака
- Проблемы с дыханием (например, апноэ сна)
- Психологические проблемы (депрессия и низкая самооценка)
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