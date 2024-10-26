Вечернее переедание опасно тем, что незаметно переходит в сильную зависимость

Чрезмерное потребление высококалорийной пищи, богатой жирами и сахарами.

Сидячий образ жизни и недостаток физической активности.

Наследственность может играть роль в предрасположенности к ожирению.

Психологические факторы: эмоциональное переедание, стресс и депрессия.

Гормональные изменения.

Сердечно-сосудистые заболевания

Диабет 2 типа

Высокое кровяное давление

Остеоартрит

Некоторые виды рака

Проблемы с дыханием (например, апноэ сна)

Психологические проблемы (депрессия и низкая самооценка)

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