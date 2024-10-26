Вечернее переедание опасно тем, что незаметно переходит в сильную зависимость

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женщина

В каком случае поздний ужин гарантировано приведет к набору лишнего веса?

Врач-терапевт, нутрициолог Анастасия Атюнина назвала вечернее переедание «опасным увлечением», поскольку оно «незаметно переходит в сильную зависимость».

Человек начинает воспринимать еду в качестве награды, успокоительного. Контроль за количеством съеденного теряется. 

— Если в течение дня не было нормального приема пищи, а вечером человек наелся, то повышается риск набора веса. В жир вечерние калории уйдут не из-за того, что они вечерние, а потому что единственные,объяснила врач.

Сон тоже вряд ли будет качественным — организм будет занят перевариванием пищи. Недосып приводит к усилению аппетита, и возникает замкнутый круг.

Атюнина рекомендует распределить еду на три основных приема и два-три перекуса, это поможет избежать скачков сахара и возникновение сильного чувства голода. 

Ожирение может быть вызвано несколькими факторами:
  • Чрезмерное потребление высококалорийной пищи, богатой жирами и сахарами.
  • Сидячий образ жизни и недостаток физической активности.
  • Наследственность может играть роль в предрасположенности к ожирению.
  • Психологические факторы: эмоциональное переедание, стресс и депрессия.
  • Гормональные изменения.
Ожирение связано с повышенным риском различных заболеваний и состояний:
  • Сердечно-сосудистые заболевания
  • Диабет 2 типа
  • Высокое кровяное давление
  • Остеоартрит
  • Некоторые виды рака
  • Проблемы с дыханием (например, апноэ сна)
  • Психологические проблемы (депрессия и низкая самооценка)

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