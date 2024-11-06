В Подмосковье умерла беременная женщина, которая предположительно заразилась вирусом Коксаки

«В подмосковном Подольске беременная на 32-й неделе, предположительно, заразилась вирусом Коксаки и умерла», - проинформировал Mash.

Повышение температуры;

Красная сыпь;

Пятна и волдыри на внутренней стороне щек, языке, деснах,

Слабость;

Головная боль;

Мышечная боль;

Боль в горле, ангина;

Тошнота;

Диарея.

О смерти беременной россиянки сообщил Telegram-канал Mash. Женщине было 44 года, она находилась на 32-й неделе беременности.Издание уточнило , что к врачам женщина обратилась после появления признаков желтухи. До этого она пожаловалась близким на ухудшение самочувствия, напоминавшее типичную сезонную респираторную инфекцию.Известно, что осложнением заболевания, вызываемого вирусом Коксаки, могут быть опасные патологические изменения в тканях головного мозга, сердца, печени, поджелудочной железы.О том, что вирус Коксаки распространяется по России, СМИ сообщили некоторое время назад. По имеющимся данным, к сегодняшнему дню случаи заболевания Коксаки зафиксированы в девяти российских регионах.6 ноября главный детский инфекционист Москвы Людмила Мазанкова сделала заявление о появлении заразившихся вирусом Коксаки в столичном регионе. Также врач назвал симптомы заболевания:Вирус Коксаки передается воздушно-капельным путем, а также через загрязненную пищу, воду, руки или поверхности предметов. Инкубационный период длится шесть дней.Наибольшую опасность при заражении Коксаки представляют возможные осложнения – в их число входят, например, менингит, энцефалит, миокардит. Лекарств от вируса не существуют – лечение сводится к уменьшению неблагоприятных симптомов. Особенно уязвимыми перед заболеванием, вызываемым этим вирусом, считаются люди с недостаточно крепким иммунитетом (это в том числе дети возрастом до 10 лет, пожилые люди, беременные женщины).Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что помогает защититься от заражения вирусом Коксаки.

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