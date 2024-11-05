Вирус Коксаки появился в регионах России: какие симптомы он вызывает и как защититься

«Необходимо тщательно мыть руки, использовать для питья только бутилированную или кипяченую воду, избегать контактов с людьми с признаками респираторных и кишечных инфекций».

Сильная ангина с болью и язвочками в горле;

Мышечная боль;

Высыпания на руках и ногах;

Кишечный синдром (боль в животе, тошнота, расстройство пищеварения);

Увеличение лимфоузлов;

Слезотечение, гнойные выделения из глаз.

«Наиболее опасна болезнь для детей до 10 лет и пожилых людей: у них она протекает тяжелее и может сопровождаться развитием осложнений», - предупреждают врачи.

Следует тщательно мыть руки;

Тщательно мыть овощи и фрукты;

Употреблять только чистую воду;

Укреплять иммунитет; для этого необходимо сбалансированно питаться, соблюдать режим сна, чаще гулять и двигаться на свежем воздухе.

По данным СМИ, очаги заболевания были замечены в Краснодарском крае и в Московской области. Предположительно, вирус мог попасть в Россию вместе с отдыхающими, вернувшимися из Турции. Оценив симптомы недомогания, возникшие у детей, медики заключили, что они похожи на вирус Коксаки. В Роспотребнадзоре заявили, что в российских школах и детских садах у детей должны проводить утренний осмотр.Рекомендация Роспотребнадзора по профилактике заболевания:Врач Екатерина Демьяновская рассказала «Известиям» , что он передается воздушно-капельным путем, а также через загрязненную пищу, воду, руки, поверхности предметов. Инкубационный период длится шесть дней.По словам врача-инфекциониста Евгения Тимакова, первым симптомом может быть очень высокая температура тела, которая не поддается попыткам ее сбить.Другие симптомы:При заболевании Коксаки нужно обращаться к врачам, оно может давать опасные осложнения. Против самого вируса лечения нет, лечение состоит в смягчении и устранении симптомов болезни.Вот рекомендации врачей:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какая температура тела (как низкая, так и высокая) является наиболее опасной

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