Диетолог рассказала, как полезнее готовить овощи: на пару или варить

Соцветия брокколи: 5 минут

Соцветия цветной капусты: 5-6 минут

Брюссельская капуста: 8-10 минут

Зеленая фасоль: 4-5 минут

Шпинат: 3 минуты

Горошек: 3 минуты

Мелкий картофель: 15-20 минут

Спаржа: 4-6 минут

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