Диетолог рассказала, как полезнее готовить овощи: на пару или варить
Доктор медицинских наук, диетолог Джиллиан Кубала напомнила, что овощи полезны как для поддержания здоровой массы тела, так и для снижения риска болезней сердца и некоторых видов рака. Способ приготовления тоже имеет значение.
Медик в статье для The Health сравнила варку и приготовление на пару. По её словам, варка может привести к потере водорастворимых питательных веществ. Приготовление на пару, напротив, повышает концентрацию витаминов и растительных соединений.
Исследования показывают, что овощи, приготовленные на пару, содержат более высокий уровень некоторых витаминов и растительных соединений, включая витамин С, бета-каротин и антиоксиданты-флавоноиды, по сравнению с варкой.
В овощах, приготовленных на пару, значительно увеличилось содержание бета-каротина и сохранилось большинство флавоноидных антиоксидантов (кроме моркови).
При этом потеря витамина С после пяти минут приготовления овощей на пару составила 14,3-8,6%, а после пяти минут варки — 54,6-40,4%.
Рекомендуемое время приготовления на пару для популярных овощей:
- Соцветия брокколи: 5 минут
- Соцветия цветной капусты: 5-6 минут
- Брюссельская капуста: 8-10 минут
- Зеленая фасоль: 4-5 минут
- Шпинат: 3 минуты
- Горошек: 3 минуты
- Мелкий картофель: 15-20 минут
- Спаржа: 4-6 минут
Приправляйте овощи свежей зеленью, специями и лимонным соком, чтобы уменьшить потребность в соли. Сочетайте овощи с источниками белка, такими как рыба, курица или фасоль, чтобы получить полноценный перекус или блюдо.
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