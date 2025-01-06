Врач Мясников предупредил о грядущей эпидемии и рассказал, что делать

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мужчина

Врач и телеведущий Александр Мясников написал в своем блоге о грядущей эпидемии.

— Думаю где-то в периоде 3-5 лет. Почему? Примерно раз в 5 лет прорываются вирусы от птиц, животных, преодолевают межвидовой барьер, потом мутируют и передаются уже человеку, и от человека к человеку, — предупредил медик.

По словам Мясникова, он точно не знает, что именно вызовет эпидемию. Возможно, это будет птичий грипп или сетапневмовирус (hMPV), которым «сегодня пугают в новостях». Причем вакцин от болезни не будет минимум полгода, как и действующих противовирусных тоже.

Что делать?

Мясников напомнил, что «эпидемии в больницах не лечатся». 

— Там задают тон тяжелые больные, именно у таких больных вирус мутирует, «матереет», именно в больницах колоссальная вирусная нагрузка, — отметил он.

Он назвал «порочной практикой» пытаться в эпидемию лечить всех больных в больницах.

Основная масса заболевших должна оставаться дома, чтобы, в том числе, избежать тяжелых мутаций вируса и инфекций. Лишь 10% заболевших могут иметь тяжелое течение.

Что Мясников призывает сделать?
  • Организовать круглосуточные онлайн сервисы врачей.
  • Для одиноких больных должна создаваться служба сиделок.
  • Создавать службу перевозки тяжелых инфекционных больных.

Как писал «Медик Форум», симптомы метапневмовируса похожи на ОРВИ и ОРЗ:

  • Кашель
  • Насморк
  • Лихорадка
  • Одышка
  • Головная боль
  • Боль в горле
  • Усталость

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Александр Мясников
Александр Мясников
Медицина
Врач-кардиолог и врач общей практики, теле- и радиоведущий, общественный деятель
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Теги : метапневмовирус, эпидемия