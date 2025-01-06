Врач Мясников предупредил о грядущей эпидемии и рассказал, что делать
Врач и телеведущий Александр Мясников написал в своем блоге о грядущей эпидемии.
— Думаю где-то в периоде 3-5 лет. Почему? Примерно раз в 5 лет прорываются вирусы от птиц, животных, преодолевают межвидовой барьер, потом мутируют и передаются уже человеку, и от человека к человеку, — предупредил медик.
По словам Мясникова, он точно не знает, что именно вызовет эпидемию. Возможно, это будет птичий грипп или сетапневмовирус (hMPV), которым «сегодня пугают в новостях». Причем вакцин от болезни не будет минимум полгода, как и действующих противовирусных тоже.
Что делать?
Мясников напомнил, что «эпидемии в больницах не лечатся».
— Там задают тон тяжелые больные, именно у таких больных вирус мутирует, «матереет», именно в больницах колоссальная вирусная нагрузка, — отметил он.
Он назвал «порочной практикой» пытаться в эпидемию лечить всех больных в больницах.
Основная масса заболевших должна оставаться дома, чтобы, в том числе, избежать тяжелых мутаций вируса и инфекций. Лишь 10% заболевших могут иметь тяжелое течение.
Что Мясников призывает сделать?
- Организовать круглосуточные онлайн сервисы врачей.
- Для одиноких больных должна создаваться служба сиделок.
- Создавать службу перевозки тяжелых инфекционных больных.
Как писал «Медик Форум», симптомы метапневмовируса похожи на ОРВИ и ОРЗ:
- Кашель
- Насморк
- Лихорадка
- Одышка
- Головная боль
- Боль в горле
- Усталость
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Александр Мясников
Медицина
Врач-кардиолог и врач общей практики, теле- и радиоведущий, общественный деятель
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