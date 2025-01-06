Врач Мясников предупредил о грядущей эпидемии и рассказал, что делать

Организовать круглосуточные онлайн сервисы врачей.

Для одиноких больных должна создаваться служба сиделок.

Создавать службу перевозки тяжелых инфекционных больных.

Кашель

Насморк

Лихорадка

Одышка

Головная боль

Боль в горле

Усталость

— предупредил медик.По словам Мясникова, он точно не знает, что именно вызовет эпидемию. Возможно, это будет птичий грипп или сетапневмовирус (hMPV), которым «сегодня пугают в новостях». Причем вакцин от болезни не будет минимум полгода, как и действующих противовирусных тоже.Мясников напомнил, что «эпидемии в больницах не лечатся».— отметил он.Он назвал «порочной практикой» пытаться в эпидемию лечить всех больных в больницах.Основная масса заболевших должна оставаться дома, чтобы, в том числе, избежать тяжелых мутаций вируса и инфекций. Лишь 10% заболевших могут иметь тяжелое течение.Как писал «Медик Форум», симптомы метапневмовируса похожи на ОРВИ и ОРЗ

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