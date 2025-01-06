Симптомами метапневмовируса являются кашель, одышка и боль в горле
Метапневмовирус (hMPV) впервые обнаружили в 2001 году. Он относится к семейству Pneumoviridae и является одной из причин респираторных инфекций, особенно у детей, но может также поражать взрослых.
Симптомы метапневмовируса похожи на ОРВИ и ОРЗ:
- Кашель
- Насморк
- Лихорадка
- Одышка
- Головная боль
- Боль в горле
- Усталость
У некоторых пациентов, особенно у маленьких детей и людей с ослабленным иммунитетом, инфекция может привести к более серьезным заболеваниям, таким как бронхиолит или пневмония.
Передача метапневмовируса:
Вирус передается воздушно-капельным путем, что делает его распространение довольно простым. Он может оставаться на поверхностях, что способствует заражению.
Диагностика и лечение метапневмовируса:
Диагностика метапневмовирусной инфекции обычно проводится с помощью лабораторных тестов, таких как ПЦР. Лечение в основном симптоматическое, так как специфических противовирусных препаратов для лечения MPV не существует. Важно не допускать обезвоживания.
Исследования показывают, что метапневмовирус может быть более распространен, чем считалось ранее, и его роль в респираторных заболеваниях требует дальнейшего изучения. Ученые работают над разработкой вакцин и новых методов лечения.
Профилактика метапневмовируса стандартная:
- Частое мытье рук
- Избегание близкого контакта с больными
- Использование масок в общественных местах во время эпидемий
Вспышка hMPV в Китае в январе 2025 года привела к значительному увеличению числа случаев заболевания и оказала давление на систему здравоохранения страны.
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