Симптомами метапневмовируса являются кашель, одышка и боль в горле

Кашель

Насморк

Лихорадка

Одышка

Головная боль

Боль в горле

Усталость

Частое мытье рук

Избегание близкого контакта с больными

Использование масок в общественных местах во время эпидемий

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.