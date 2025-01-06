Симптомами метапневмовируса являются кашель, одышка и боль в горле

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Метапневмовирус (hMPV) впервые обнаружили в 2001 году. Он относится к семейству Pneumoviridae и является одной из причин респираторных инфекций, особенно у детей, но может также поражать взрослых.

Симптомы метапневмовируса похожи на ОРВИ и ОРЗ:
  • Кашель
  • Насморк
  • Лихорадка
  • Одышка
  • Головная боль
  • Боль в горле
  • Усталость

У некоторых пациентов, особенно у маленьких детей и людей с ослабленным иммунитетом, инфекция может привести к более серьезным заболеваниям, таким как бронхиолит или пневмония.

Передача метапневмовируса:

Вирус передается воздушно-капельным путем, что делает его распространение довольно простым. Он может оставаться на поверхностях, что способствует заражению.

Диагностика и лечение метапневмовируса:

Диагностика метапневмовирусной инфекции обычно проводится с помощью лабораторных тестов, таких как ПЦР. Лечение в основном симптоматическое, так как специфических противовирусных препаратов для лечения MPV не существует. Важно не допускать обезвоживания.

Исследования показывают, что метапневмовирус может быть более распространен, чем считалось ранее, и его роль в респираторных заболеваниях требует дальнейшего изучения. Ученые работают над разработкой вакцин и новых методов лечения.

Профилактика метапневмовируса стандартная:
  • Частое мытье рук
  • Избегание близкого контакта с больными
  • Использование масок в общественных местах во время эпидемий

Вспышка hMPV в Китае в январе 2025 года привела к значительному увеличению числа случаев заболевания и оказала давление на систему здравоохранения страны.

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