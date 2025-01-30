Дефицит витамина D: медики советуют бывать на солнце и есть селедку

Жирная рыба (лосось, скумбрия, сардины)

Яичные желтки

Печень

Пастеризованное молоко и молочные продукты

Обогащенные продукты (например, некоторые виды молока, соков и злаков)

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