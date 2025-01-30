Дефицит витамина D: медики советуют бывать на солнце и есть селедку

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селедка

Витамин D играет важную роль в поддержании здоровья костей, иммунной системы и здоровья в целом. Многие сталкиваются с дефицитом этого витамина, особенно в зимний период.

Медики дали несколько простых советов относительно того, как не допускать дефицита витамина D.

Солнечный свет. Наше тело вырабатывает витамин D под воздействием солнечных лучей. Всего 15-30 минут на солнце несколько раз в неделю могут помочь поддерживать его уровень.

— Старайтесь проводить время на улице, особенно в солнечные дни. Однако не забывайте о защите кожи от ультрафиолетового излучения, чтобы избежать ожогов, — отмечают медики.

Питание. Выбирайте продукты, богатые витамином D.

  • Жирная рыба (лосось, скумбрия, сардины)
  • Яичные желтки
  • Печень
  • Пастеризованное молоко и молочные продукты
  • Обогащенные продукты (например, некоторые виды молока, соков и злаков)
  
— Мойва и сельдь — отличные источники витамина D, не обязательно покупать дорогую рыбу, — говорят эксперты.

Добавки. Если вы не получаете достаточное количество витамина D из пищи или солнечного света, добавки могут быть хорошим решением. 
  
— Перед началом приема добавок обязательно проконсультируйтесь с врачом. Он поможет определить необходимую дозу и выбрать подходящий препарат, — предупреждают специалисты.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

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