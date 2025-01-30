«Пшеничный живот»: какие продукты убрать из рациона

Глютен. У некоторых людей может быть непереносимость глютена, что приводит к вздутию и дискомфорту после употребления продуктов, содержащих пшеницу.

Ферменты. Пшеница содержит определенные углеводы, они трудно перевариваются, что также может вызывать вздутие.

Избыточное потребление углеводов. Употребление большого количества хлебобулочных изделий и других углеводов может привести к накоплению газа и вздутию.

Увеличение объема живота

Вздутие и дискомфорт

Газообразование

Усталость или головные боли.

Обратите внимание на рацион. Уберите продукты, приводящие к дискомфорту.

Существует множество безглютеновых продуктов, которые могут стать хорошей заменой.

Если симптомы продолжаются, стоит обратиться к врачу или диетологу для диагностики и рекомендаций.

Хлеб

Макароны

Пиво

Фастфудом с выпечкой

Сдоба

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.