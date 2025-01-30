«Пшеничный живот»: какие продукты убрать из рациона

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хлеб

«Пшеничный живот» — термин, который часто используется для описания состояния, когда у человека наблюдается увеличение объема живота, он делается мягким и рыхлым. Это вызвано потреблением продуктов, содержащих пшеницу и другие злаки, богатые глютеном.

Причины возникновения «пшеничного живота»:

  • Глютен. У некоторых людей может быть непереносимость глютена, что приводит к вздутию и дискомфорту после употребления продуктов, содержащих пшеницу.
  • Ферменты.  Пшеница содержит определенные углеводы, они трудно перевариваются, что также может вызывать вздутие.
  • Избыточное потребление углеводов. Употребление большого количества хлебобулочных изделий и других углеводов может привести к накоплению газа и вздутию.

Симптомы «пшеничного живота»:

  • Увеличение объема живота
  • Вздутие и дискомфорт
  • Газообразование
  • Усталость или головные боли.

Что можно сделать?

  • Обратите внимание на рацион. Уберите продукты, приводящие к дискомфорту.
  • Существует множество безглютеновых продуктов, которые могут стать хорошей заменой.
  • Если симптомы продолжаются, стоит обратиться к врачу или диетологу для диагностики и рекомендаций.

Если говорить конкретно, то «пшеничный» живот появляется при злоупотреблении следующими продуктами:

  • Хлеб
  • Макароны
  • Пиво
  • Фастфудом с выпечкой
  • Сдоба

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Теги : глютен, пшеница