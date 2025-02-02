Кардиолог Фадюхина: 12 литров пива — смертельная доза алкоголя

отсутствие контроля количества выпитого, невозможность остановиться;

провалы в памяти;

похмельный синдром;

запойные периоды;

появление внешних признаков: быстрое старение кожи, выпяченные вены, разрывы кожных капилляров.

Смертельными дозами алкоголя также считаются 4 литра вина или шампанского, 1,2 литра виски или 1,1 литра рома и абсента, отметила врач NEWS.ru Усредненный показатель смертельного количества этанола существует, утверждает медик.— сообщила Фадюхина.Смертельной дозой алкоголя являются 22–24 крепких шота, отмечала она ранее. Концентрация алкоголя в крови в размере 4-6 промилле может привести к летальному исходу.Читайте также: Хирург-онколог Карасев назвал нехватку сил возможным признаком рака

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