Кардиолог Фадюхина: 12 литров пива — смертельная доза алкоголя

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пиво

Врач-кардиолог Юлия Фадюхина рассказала о смертельной дозе алкоголя. По данным медика, если употребить 12 литров пива за один раз, это может привести к летальному исходу.

Смертельными дозами алкоголя также считаются 4 литра вина или шампанского, 1,2 литра виски или 1,1 литра рома и абсента, отметила врач NEWS.ru.

Усредненный показатель смертельного количества этанола существует, утверждает медик.

— Это 7–8 г этанола на килограмм массы тела, что приблизительно равно 500 мл этилового спирта для человека с массой тела 64–65 кг. В пересчете на водку это около 1200 мл, — сообщила Фадюхина.

Смертельной дозой алкоголя являются 22–24 крепких шота, отмечала она ранее. Концентрация алкоголя в крови в размере 4-6 промилле может привести к летальному исходу.

Симптомы алкоголизма:
  • отсутствие контроля количества выпитого, невозможность остановиться;
  • провалы в памяти;
  • похмельный синдром;
  • запойные периоды;
  • появление внешних признаков: быстрое старение кожи, выпяченные вены, разрывы кожных капилляров.

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Юлия Фадюхина
Юлия Фадюхина
Медицина
Врач-кардиолог
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Теги : Алкоголь, пиво
Кардиолог Фадюхина: 12 литров пива — смертельная доза алкоголя
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