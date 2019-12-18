Вейпинг наряду с обычным курением приводит к инфекциям легких
Использование электронных сигарет не отличается от курения в плане угрозы развития устойчивых лёгочных инфекций. Пар от электронных сигарет делает бактерии более вредоносными.
Новое исследование показало, что электронные сигареты могут в таком же количестве вызывать бронхит и эмфизему, как и традиционные табачные изделия. В паре от электронных сигарет содержатся производящие никотин бактерии, которые потом обнаруживаются в лёгких и становятся более вредными. То же самое происходит и под воздействием табачного дыма. Исследователи предупреждают пользователей электронных сигарет, что им даже может грозить повышенный риск, поскольку они делают более глубокие и продолжительные затяжки, чем обычные курильщики.
Продолжавшееся три года исследование сравнивало эффект сигаретного дыма с паром от электронных сигарет в плане уровня бактерий, которые имеют отношение к хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Этим общим термином называют целую группу заболеваний респираторной системы, среди которых эмфизема и хронический бронхит. Было установлено, что изменения в бактериях, подверженных пару от электронных сигарет, сопоставимы с теми изменениями, которые наблюдаются в бактериях под воздействием сигаретного дыма. Более того, в некоторых случаях эти изменения из-за электронных сигарет были еще более тяжелыми.
В распоряжении человечества появилось еще одно доказательство того, что электронные сигареты по вредности не отличаются от табачных изделий и даже могут их превосходить. Напомним, что в США бушует эпидемия болезни электронных сигарет, жертвами которой стали 2 400 человек. 52 пациента умерли. Результаты данного исследования ученых из Queen's University Belfast публикует издание The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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