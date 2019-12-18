Новочеркасская инфекционная больница возобновила работу

Вместо трех уволившихся врачей в нее пришли сразу семь специалистов нужной специализации.В среду, 18 декабря, свою работу возобновила городская инфекционная больница в Новочеркасске Ростовской области. Медучреждение с раннего утра начало принимать пациентов. К 11:00 в книге учёта числилось уже 9 обратившихся, 6 из которых были госпитализированы.Новый главный врач больницы Наталья Хорошевская порадовала информацией, на данный момент штат стационара состоит из семи врачей-инфекционистов, укомплектован необходимым числом среднего медицинского персонала. Это позволяет учреждению функционировать в круглосуточном режиме. При этом трое врачей хоть и имеют сертификаты инфекционистов, никогда не работали по своему профилю.Зато 29 декабря штат больницы будет усилен еще одним опытным врачом-инфекционистом, который приезжает в Ростовскую область из Уфы. Приглашенный специалист имеет сразу несколько врачебных специальностей и способна заметно усилить новый коллектив.Врача из Уфы заманили в регион обещанием подъемных в размере 1 миллиона рублей и оперативным решением квартирного вопроса, путем предоставления ведомственной квартиры от муниципалитета.Также в ближайшие месяцы предстоит решить вопросы по улучшению материально-технической базы медицинского учреждения, приобретению нового аппарата УЗИ, рентген-аппарата, лабораторного оборудования.Напомним, работа медучреждения была приостановлена 28 ноября, когда уволились три врача-инфекциониста.