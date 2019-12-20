Федеральные власти помогут в ремонте медучреждений на Ставрополье
Министр здравоохранения Российской Федерации приехала с рабочим визитом в Ставропольский край, где рассказала, что новая программа в здравоохранении поможет отремонтировать ставропольские медицинские учреждения.
МедикФорум стало известно, что вместе с Губернатором Ставрополья Вероника Скворцова осмотрели амбулаторию в региональном селе Орловка.
Это медицинское учреждение обслуживает 3400 местных жителей, из которых, по предварительным данным, около 700 детей.
Но здание этого центра более 16 лет не ремонтировалось, и сегодня этот вопрос очень актуален и для властей и жителей этого небольшого посёлка.
Как рассказал Губернатор Владимир Владимиров, в регионе существует не один десяток медицинских объектов со схожей проблемой, решить которую невозможно без всесторонней поддержки федерального центра.
– Мы для этого и приехали, чтобы посмотреть, как на самом деле сегодня обстоят дела. Сейчас горячая пора. По поручению Президента России в регионах формируются программы модернизации первичного звена здравоохранения. Они должны быть готовы в начале года. В январе жду проект от Ставрополья, – сказала Вероника Скворцова.
Федеральный министр пообщалась и с пациентами амбулатории, осмотрела помещения. Был поднят кадровый вопрос, который на Ставрополье реализуют совместно с программой «Земский доктор». Один из врачей сельской амбулатории – её участник. А в целом, в этом году в этой программе поучаствовали 81 врач и 10 фельдшеров Ставропольского края.
Помимо всего прочего власти посетили и самую крупную амбулаторию в селе Прасковея. Это медицинское учреждение обслуживает население в 13000 человек.
Ранее МедикФорум сообщал, что федеральный министр здравоохранения посетил Ставропольский край.
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