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Белый хлеб каждый день грозит бессонницей

Белый хлеб

Миллионы россиян начинают утро с кофе и бутербродов. Однако исследование показало, что употребление белого хлеба каждый день может привести к бессоннице.

Женщины старшего возраста, которые налегают на сладкое и любят белый хлеб, значительно чаще страдают от бессонницы. В ходе исследования более 50 000 женщин старше 65 лет вели пищевые дневники, в которые записывали то, что они употребляют каждый день. Выяснилось, что переработанные злаки и сахара связаны с повышенным риском развития серьезных нарушений сна. Исследователи из Нью-Йорка полагают, что употребление большого количества сладостей и приводит к скачкам уровня сахара в крови, из-за чего наш организм начинает выделять гормоны, которые и держат человека в бодрствующем состоянии. Об этом пишет American Journal of Clinical Nutrition.

Кроме того, нельзя исключить, что существует и обратная связь. Из-за постоянного недосыпа человек набрасывается на белый хлеб и сладкое. Однако наблюдения показали, что если женщины активно употребляли белый хлеб и другие продукты питания, содержащие сахар, то вероятность развития бессонницы у них увеличивалась на 16%. К такому выводу пришла группа исследователей из Колумбийского университета во главе с доктором Джеймсом Гэнгвичем (James Gangwisch).

"Результаты нашего исследования подчеркивают важность диеты для людей, страдающих от бессонницы, - говорит доктор Гэнгвич. - Ну а ещё одной прекрасной мотивацией для того, чтобы избегать употребления сладких и мучных продуктов помимо контроля над весом является и профилактика бессонницы. Когда уровень сахара в крови увеличивается слишком быстро, наш организм выделяет инсулин, что приводит к снижению уровня сахара в крови и выработке других гормонов вроде адреналина или кортизола. Вот они-то и мешают человеку заснуть". (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Теги : белый хлеб, бессонница

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