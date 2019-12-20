Завершен капремонт хирургического отделения нижегородской клинической больницы № 40
Обновленное отделение примет первых пациентов 23 декабря. Полностью больницу отремонтируют до 2022 года.
В нижегородской городской клинической больнице № 40 завершили ремонт хирургического отделения № 1. Работы вели в рамках национального проекта «Здравоохранение», который в стране реализуют в соответствии с указом главы государства Владимира Путина.
По словам заместителя главного врача больницы по хирургической части Николая Разумовского, все в отделении было сделано заново таким образом, чтобы в помещении было удобно маломобильным гражданам, прежде всего – на медицинских колясках:
– Было предусмотрено все – от палат без порогов и кнопок экстренного вызова медперсонала до санитарных узлов. Самое главное, что наши пациенты теперь будут находиться в оптимально комфортных условиях, способствующих лечению и выздоровлению,
– отметил Николай Разумовский.
В хирургическом отделении ремонту подлежали и коридор, и палаты, санитарно-гигиенические помещения, а также внутренние проходы между главным и корпусом и отделением травматологии. В корпусе заменили лифты, поставили новые окна, купили новую мебель.
На ремонт бюджет выделил 28 млн рублей.
По словам главного врача Ольги Мануйленко, обновленное хирургическое отделение сродни подарку, и не только пациентам, но и медикам:
– Здание главного корпуса больницы было введено в эксплуатацию в 1966 году, и в течение всего эксплуатационного времени капитальный ремонт здесь не проводился. 2019 год в этом плане стал достаточно продуктивен для нас. Кроме хирургического отделения мы отремонтировали взрослую и детскую поликлиники,
– сказала Ольга Мануйленко.
Ремонт здания больницы будет продолжен. В следующем, 2020 году здесь отремонтируют блок реанимации, а полностью капитальный ремонт пятиэтажного корпуса планируют завершить до 2022 года.
Напомним, ранее МедикФорм сообщал, что отремонтирована первая часть поликлиники нижегородской больницы № 33.
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