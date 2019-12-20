Завершен капремонт хирургического отделения нижегородской клинической больницы № 40

– Было предусмотрено все – от палат без порогов и кнопок экстренного вызова медперсонала до санитарных узлов. Самое главное, что наши пациенты теперь будут находиться в оптимально комфортных условиях, способствующих лечению и выздоровлению,

– Здание главного корпуса больницы было введено в эксплуатацию в 1966 году, и в течение всего эксплуатационного времени капитальный ремонт здесь не проводился. 2019 год в этом плане стал достаточно продуктивен для нас. Кроме хирургического отделения мы отремонтировали взрослую и детскую поликлиники,