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Нижегородские специалисты отрабатывают комплексный подход к аутизму

аутизм

Концепция комплексного сопровождения в Нижегородской области касается не только расстройств аутического спектра, но и других ментальных нарушений.

Комплексное сопровождение людей как с расстройствами аутистического спектра, так и с другими ментальными нарушениями включает в себя несколько направлений.

Прежде всего, нужно готовить высококвалифицированных специалистов в этой области. Подготовка профессионалов в сфере комплексного сопровождения пациентов уже идет. Обучающие программы для них уже утверждены. При этом готовить специалистов для работы с людьми, имеющими ментальные нарушения, нужно в целом ряде ведомств.

Практика показывает, что именно такой, комплексный, подход и оказывается наиболее эффективным.

Сейчас в рамках единой концепции в регионе был разработан и уже работает целый кластер межведомственных мероприятий. С одной стороны формируют систему нормативных правовых актов, которые регламентируют работу профессионалов из различных ведомств над единой проблемой.

Одновременно были сформулированы методические рекомендации по сопровождению людей с расстройствами аутического спектра. Параллельно идет работа по созданию стандартных схем абилитации и реабилитации людей с нарушениями ментального характера.

В целом, как это становится видно, в регионе стараются создать единую систему комплексной поддержки – социального сопровождения больных, их медицинского сопровождения с момента постановки диагноза и далее, на протяжении всей жизни страдающих ментальными нарушениями людей. Немаловажным аспектом специалисты считают также сопровождение и поддержку семей, в которых живут больные люди.

В итоге, считают в нижегородском регионе, координатором всех вовлеченных в работу над проблемой аутизма и других ментальных расстройств ведомств должен стать единый Ресурсный центр, который будет инструментом оказания страдающим подобными расстройствами людям социальной поддержки в полном объеме.

Такой центр сегодня разрабатывают в системе социального обслуживания населения Нижегородской области. Реестр, который включит в себя всех поставщиков разнообразных услуг людям с расстройствами аутического спектра, начнет работу в регионе уже в 2020 году.

Напомним, ранее МедикФорум рассказывал, что в Нижегородской области планируют создать интернат нового типа для людей с ментальными нарушениями.
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