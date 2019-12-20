Нижегородские специалисты отрабатывают комплексный подход к аутизму
Концепция комплексного сопровождения в Нижегородской области касается не только расстройств аутического спектра, но и других ментальных нарушений.
Комплексное сопровождение людей как с расстройствами аутистического спектра, так и с другими ментальными нарушениями включает в себя несколько направлений.
Прежде всего, нужно готовить высококвалифицированных специалистов в этой области. Подготовка профессионалов в сфере комплексного сопровождения пациентов уже идет. Обучающие программы для них уже утверждены. При этом готовить специалистов для работы с людьми, имеющими ментальные нарушения, нужно в целом ряде ведомств.
Практика показывает, что именно такой, комплексный, подход и оказывается наиболее эффективным.
Сейчас в рамках единой концепции в регионе был разработан и уже работает целый кластер межведомственных мероприятий. С одной стороны формируют систему нормативных правовых актов, которые регламентируют работу профессионалов из различных ведомств над единой проблемой.
Одновременно были сформулированы методические рекомендации по сопровождению людей с расстройствами аутического спектра. Параллельно идет работа по созданию стандартных схем абилитации и реабилитации людей с нарушениями ментального характера.
В целом, как это становится видно, в регионе стараются создать единую систему комплексной поддержки – социального сопровождения больных, их медицинского сопровождения с момента постановки диагноза и далее, на протяжении всей жизни страдающих ментальными нарушениями людей. Немаловажным аспектом специалисты считают также сопровождение и поддержку семей, в которых живут больные люди.
В итоге, считают в нижегородском регионе, координатором всех вовлеченных в работу над проблемой аутизма и других ментальных расстройств ведомств должен стать единый Ресурсный центр, который будет инструментом оказания страдающим подобными расстройствами людям социальной поддержки в полном объеме.
Такой центр сегодня разрабатывают в системе социального обслуживания населения Нижегородской области. Реестр, который включит в себя всех поставщиков разнообразных услуг людям с расстройствами аутического спектра, начнет работу в регионе уже в 2020 году.
Напомним, ранее МедикФорум рассказывал, что в Нижегородской области планируют создать интернат нового типа для людей с ментальными нарушениями.
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