Предновогодние чудеса: хирурги спали 7-месячного ребенка с опухолью сердца

"Вдруг у нас дома прозвучал спасительный звонок от Вероники Игоревны (Скворцовой, министра здравоохранения России. - Ред.). Она сообщила, что в Питере нашлась клиника – Санкт-Петербургский педиатрический университет, где берутся помочь нашей дочери, — рассказывает мама девочки Ирина Александровна для КП. — Нас предупредили, что такая операция будет производиться впервые и заверили, что врачи сделают все возможное, чтобы дать малышке шанс".

Операция

"Анализ показал, что опухоль является доброкачественной, но имеет злокачественное течение, рассказал руководитель кардиохирургической службы Педиатрического университета Андрей Нохрин. При этом опухоль проросла в межжелудочковую перегородку со стороны обоих отделов сердца, что создало особые сложности для ее резекции (удаления)".