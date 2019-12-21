Предновогодние чудеса: хирурги спали 7-месячного ребенка с опухолью сердца
Кардиохирурги Санкт-Петербургского государственного педиатрического университета провели уникальное операцию на сердце новорожденного - впервые в России.
Опухоль была обнаружена через месяц после появления малышки на свет, а через три месяца новообразование увеличилось в несколько раз. Родители уже отчаялись - обращение в различные клиники страны не давало результатов. Не было необходимого оборудования и опыта - столь маленькому ребенку сложно сделать биопсию, то есть отщипнуть кусочек опухоли, чтобы определить злокачесвенная она или нет.
"Вдруг у нас дома прозвучал спасительный звонок от Вероники Игоревны (Скворцовой, министра здравоохранения России. - Ред.). Она сообщила, что в Питере нашлась клиника – Санкт-Петербургский педиатрический университет, где берутся помочь нашей дочери, — рассказывает мама девочки Ирина Александровна для КП. — Нас предупредили, что такая операция будет производиться впервые и заверили, что врачи сделают все возможное, чтобы дать малышке шанс".
ОперацияСостояние девочки ухудшалось с каждым днем, поэтому она резко была переведена в кардиохирургическое отделение перинатального центра педиатрического университета Санкт-Петербурга.
"Анализ показал, что опухоль является доброкачественной, но имеет злокачественное течение, рассказал руководитель кардиохирургической службы Педиатрического университета Андрей Нохрин. При этом опухоль проросла в межжелудочковую перегородку со стороны обоих отделов сердца, что создало особые сложности для ее резекции (удаления)".
Операция длилась 12 часов, за это время была удалена большая часть опухоли со стороны правого желудочка. Со стороны левого желудочка это сделать технически невозможно, но, как уверяют врач, этого должно быть достаточно для нормальной работы сердца.
Ранее на Медикфорум мы писали о том, что кардиохирурги из Нижнего Новгорода провели тысячную операцию на открытом сердце.
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