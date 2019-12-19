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За 280 млн рублей отремонтируют хирургическое отделение в больнице Ставрополья

За 280 млн рублей отремонтируют хирургическое отделение в больнице Ставрополья
В городской больнице Пятигорска Ставропольского края продолжается масштабная реконструкция хирургического корпуса.

Как стало известно МедикФорум, этот корпус больницы города был построен в 1992 году и к сегодняшнему дню порядком поизносился. Со 2 сентября на объекте стартовали строительные работы, продолжаются, по сей день без перерывов и выходных.

В старом корпусе после ремонта изменится всё, начиная от инженерной инфраструктуры до фасада.

По информации пресс-службы регионального министерства здравоохранения в здании уже заменены окна, вентиляционная система, система водоснабжения, электрические сети. Впервые полностью обновили систему отопления на семи этажах.

Несмотря на все ремонтные работы, лечебный процесс в городской клинической больнице Пятигорска не прекращается. Проводятся плановые и экстренные оперативные вмешательства, медицинскую помощь в стационаре получают пациенты Ставрополья. 

На четвёртом этаже медицинского учреждения больные уже проходят лечение в отремонтированных палатах.

В новом 2020 году капитальный ремонт продолжится, необходимо будет обустроить 2,3,5,6 и частично 7 этажи.

В этом году на капитальный ремонт 23 объектов здравоохранения по госпрограмме Ставропольского края мы получили из краевого бюджета более 710 млн рублей. В ноябре, после корректировки бюджета, еще 22 медорганизации получили возможность провести ремонты. На это дополнительно выделено из казны региона 875 млн рублей. Часть работ будет проводиться в 2020 году, после проведения всех конкурсных процедур, - рассказал первый заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов.

Ранее МедикФорум сообщал, что у ставропольцев выявили более 12 000 заболеваний.
Теги : ремонт, больница, Ставропольский край

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