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Римским императорам грозил риск насильственной смерти

Римские императоры

Римским императором грозил риск насильственной смерти, как показало исследование. Однако он заметно снижался, если они сохраняли жизнь в первые годы правления.

Американские ученые из Института технологий Джорджии выяснили, что с момента начала правления очередного римского императора и до его смерти риск насильственного ухода из жизни резко увеличился, а затем плавно снижался. Исторические хроники показывают, что из 69 правителей Римской империи 43 императора, что составляет 62%, столкнулись с насильственной смертью. Их убили, они погибли в бою или покончили с собой. При этом историки, как правило, оценивают каждую смерть, как единичное и случайное события наряду с индивидуальными факторами вроде поведения императора и его богатства.

Римская империя была основана Августом Цезарем, который объявил себя первым императором Рима в 31 году до нашей эры. Считается, что она прекратила свое существование после падения Константинополя в 1453 году. Опубликованное журналом Palgrave Communications исследование показало, что хотя общие причины насильственных смертей римских императоров пока не установлены, кое-что их всё-таки между собой объединяет в этом плане. Использовав определённые статистические методы, которые оценивают надежность механических компонентов, исследователи смоделировали типичный отрезок времени, который длился от начала правления императора и до его смерти.

Выяснилось, что максимальный риск насильственной смерти наблюдался в первый год правления императора. Это зависело от того, насколько он соответствовал требованиям своего высокого положения в обществе, как полагают исследователи. В последующие годы риск плавно снижался и стабилизировался на восьмом году правления, но затем снова рос и достигал пика на 12-м году. Опять-таки, в этом случае насильственная смерть представляла собой распад компонентов из-за усталостности, коррозии или износа, который наблюдается в разного рода механических устройствах. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Теги : римские императоры, риск смерти

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