В Ростове-на-Дону построят новое здание Центральной городской больницы

В бюджете уже заложены необходимые для этого средства.Власти столицы донского края приняли окончательное решение о строительстве нового здания для Центральной городской больницы. Более того, в бюджете заложены необходимые средства. Проект должен быть подготовлен в течение 2020 года. В настоящий момент известно, что здание будет семиэтажное.«В 2021 году начнутся строительные работы. Они должны завершиться в течение трех лет, после чего будет закуплено оборудование, — сообщил глава Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко журналистам на прошедшей вчера, 23 декабря, пресс-конференции.В настоящий момент идет работа по определению финансирования для возведения столь дорогостоящего объекта. Напомним, ранее вопрос строительства нового здания для ЦГБ рассматривался властями исключительно как инвестиционный проект. Однако, все предложенные инвесторами варианты, чиновников не устроили.Как пояснил Алексей Логвиненко, с привлечением инвестора возникает риск, что для окупаемости в больнице введут платные услуги, а бесплатно людей будут лечить некачественно. Чтобы этого не произошло, здание построят за счет бюджетных средств.Вместе с привлечением инвестора предполагалось софинансировать проект из бюджета города, а для этого, вероятно, потребовался бы кредит. При новой схеме финансирования, как объяснил Логвиненко, бюджет города не пострадает, и больницу всё равно построят «за чужие деньги».Старые здания, где сейчас размещается ЦГБ, являются объектами культурного значения. Их отремонтируют и, возможно, оставят там какие-то отделения больницы.