Четыре «Поезда здоровья» будут объезжать Нижегородскую область круглый год

– В 2019 году в Нижегородскую область поставлено 23 мобильных медицинских комплекса. В том числе 11 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов, распределенных в районные больницы, и 12 специализированных комплексов.

Кроме того, в эксплуатацию введены семь стационарных фельдшерско-акушерских пунктов. В 2020 году планируется строительство еще двух. Таким образом, в следующем году мы закроем потребность в фельдшерско-акушерских пунктах на 100 %,

– За этот год два поезда посетили все муниципальные районы и городские округа Нижегородской области. Мобильные бригады побывали в 149 населенных пунктах, совершили 28 выездов в Нижнем Новгороде. Было охвачено более 24 тысяч человек, проведено почти 50 тысяч консультаций специалистов.

Только представьте: два медицинских автопоезда впервые выявили по области 3309 заболеваний (и это без учета города). По итогам обследований на госпитализацию направлено 1098 жителей Нижегородской области.

Этот проект с первых дней доказал свою эффективность, поэтому мы приняли решение, что теперь автопоездов вместо двух станет четыре, и работать они будут круглогодично,