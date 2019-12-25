Четыре «Поезда здоровья» будут объезжать Нижегородскую область круглый год
В своем отчете по итогам 2019 года глава нижегородского региона Глеб Никитин подтвердил, что проект мобильных медлабораторий эффективен и будет действовать весь 2020 год.
25 декабря 2019 года глава Нижегородской области Глеб Никитин в помещении главного ярмарочного дома на Нижегородской ярмарке сделал публичный отчет по итогам 2019 года. Одной из тем, поднятых нижегородским губернатором, было развитие системы здравоохранения в Нижегородской области в последнее время.
Одним из важных элементов этого развития Глеб Никитин считает то, что медицина в регионе стала более доступной. Чтобы это стало возможным, региональные власти активно применяют мобильные инструменты оказания нижегородца необходимой медицинской помощи:
– В 2019 году в Нижегородскую область поставлено 23 мобильных медицинских комплекса. В том числе 11 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов, распределенных в районные больницы, и 12 специализированных комплексов.
Кроме того, в эксплуатацию введены семь стационарных фельдшерско-акушерских пунктов. В 2020 году планируется строительство еще двух. Таким образом, в следующем году мы закроем потребность в фельдшерско-акушерских пунктах на 100 %,
Кроме того, в эксплуатацию введены семь стационарных фельдшерско-акушерских пунктов. В 2020 году планируется строительство еще двух. Таким образом, в следующем году мы закроем потребность в фельдшерско-акушерских пунктах на 100 %,
– заявил глава региона.
Крайне важным инструментом, которые позволили сделать медицину более доступной для жителей Нижегородской области, чем это было прежде, оказались мобильные медико-диагностические лаборатории, которые получили название «Поездов здоровья». Этот проект оказался чрезвычайно популярен у нижегородцев и доказал свою эффективность:
– За этот год два поезда посетили все муниципальные районы и городские округа Нижегородской области. Мобильные бригады побывали в 149 населенных пунктах, совершили 28 выездов в Нижнем Новгороде. Было охвачено более 24 тысяч человек, проведено почти 50 тысяч консультаций специалистов.
Только представьте: два медицинских автопоезда впервые выявили по области 3309 заболеваний (и это без учета города). По итогам обследований на госпитализацию направлено 1098 жителей Нижегородской области.
Этот проект с первых дней доказал свою эффективность, поэтому мы приняли решение, что теперь автопоездов вместо двух станет четыре, и работать они будут круглогодично,
Только представьте: два медицинских автопоезда впервые выявили по области 3309 заболеваний (и это без учета города). По итогам обследований на госпитализацию направлено 1098 жителей Нижегородской области.
Этот проект с первых дней доказал свою эффективность, поэтому мы приняли решение, что теперь автопоездов вместо двух станет четыре, и работать они будут круглогодично,
– сказал Глеб Никитин.
Напомним, ранее МедикФорум сообщил, что к 21 декабря 2019 года «Поезда здоровья» проложили маршруты через 149 населенных пунктов 48 районов нижегородского региона.
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