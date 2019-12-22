«Медицина стала доступнее»: в Нижегородской области обсудили ход нацпроектов
Нижегородский губернатор провел заседание регионального правительства, на котором заявил, что нацпроекты уже сейчас «улучшают качество жизни в городах и селах».
На заседании правительства Нижегородской области в конце этой недели в центре внимания оказался ход реализации в регионе национальных проектов, среди которых в первую очередь глава региона Глеб Никитин выдели нацпроекты «Здравоохранение», «Демография» и «Образование».
– В рамках нацпроекта «Здравоохранение» запланировано семь новых фельдшерско-акушерских пунктов. Еще 11 передвижных ФАПов и 12 специализированных комплексов приобретены и поставлены в медицинские учреждения региона. За каждой из этих цифр – конкретные примеры повышения доступности медицины. Мы видим, что национальные проекты уже улучшают жизнь в городах и селах,
– заявил глава области.
Никитин также выделил в рамках проектов «Демография» и «Образование» открытие новых детских садов и школ.
– По итогам этого года дополнительно создано 2150 новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе 1450 – по национальному проекту «Образование» и 1990 – в дошкольных учреждениях для детей от двух месяцев до трех лет.
Например, буквально на этой неделе принял первых воспитанников детский сад-ясли на 160 мест в городском округе Бор, в микрорайоне «Боталово-4». Там немало семей с детьми. Многим родителям приходилось возить ребятишек в центр, потому что в действующем садике просто не хватало мест. Новый был построен в шаговой доступности. В значительной степени решается и проблема с очередностью, прежде всего, в ясельных группах,
Например, буквально на этой неделе принял первых воспитанников детский сад-ясли на 160 мест в городском округе Бор, в микрорайоне «Боталово-4». Там немало семей с детьми. Многим родителям приходилось возить ребятишек в центр, потому что в действующем садике просто не хватало мест. Новый был построен в шаговой доступности. В значительной степени решается и проблема с очередностью, прежде всего, в ясельных группах,
– подчеркнул Глеб Никитин.
Если иметь в виду картину с национальными проектами в регионе в целом, то по состоянию на декабрь 2019 года Нижегородская область заявилась на участие во всех 13 национальных проектах.
Чтобы реализовать их, в области на 2019 – 2021 годы были выделены 96,5 млрд. рублей, из них на завершающийся год – более 27,5 млрд., причем 18 млрд поступили из бюджета государства.
Серьезные деньги предполагают серьезную ответственность, поэтому во главу угла региональные власти ставят эффективность использования средств, которые предусмотрены на воплощение национальных проектов в жизнь:
– Сейчас наша самая главная задача, чтобы выделенные деньги – все, до последнего рубля, – реально улучшили качество жизни в городах, городских округах, районах. Непозволительно забывать, что нацпроекты – это конкретные возможности для территорий, а за каждой цифрой в отчетах стоят конкретные люди,
– резюмировал нижегородский губернатор.
Напомним, ранее МедикФорум сообщил, что финансирование нацпроекта «Культура» в нижегородском регионе в следующем году будет увеличено более, чем вдвое.
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