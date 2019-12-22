«Медицина стала доступнее»: в Нижегородской области обсудили ход нацпроектов

– В рамках нацпроекта «Здравоохранение» запланировано семь новых фельдшерско-акушерских пунктов. Еще 11 передвижных ФАПов и 12 специализированных комплексов приобретены и поставлены в медицинские учреждения региона. За каждой из этих цифр – конкретные примеры повышения доступности медицины. Мы видим, что национальные проекты уже улучшают жизнь в городах и селах,

– По итогам этого года дополнительно создано 2150 новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе 1450 – по национальному проекту «Образование» и 1990 – в дошкольных учреждениях для детей от двух месяцев до трех лет.

Например, буквально на этой неделе принял первых воспитанников детский сад-ясли на 160 мест в городском округе Бор, в микрорайоне «Боталово-4». Там немало семей с детьми. Многим родителям приходилось возить ребятишек в центр, потому что в действующем садике просто не хватало мест. Новый был построен в шаговой доступности. В значительной степени решается и проблема с очередностью, прежде всего, в ясельных группах,

– Сейчас наша самая главная задача, чтобы выделенные деньги – все, до последнего рубля, – реально улучшили качество жизни в городах, городских округах, районах. Непозволительно забывать, что нацпроекты – это конкретные возможности для территорий, а за каждой цифрой в отчетах стоят конкретные люди,