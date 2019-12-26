У молодых пациентов находят особенные опухоли желудка
Многие люди, которые сталкиваются с раком желудка до 60 лет, имеют генетически и клинически иные виды опухолей. К такому выводу пришли исследователи из Клиники Майо в США.
По сравнению с раком желудка у более пожилых пациентов в случае развития этой болезни в молодом возрасте опухоль растет и распространяется по организму более быстро. У таких пациентов худший прогноз, они демонстрируют и большую резистентность перед традиционной химиотерапией. Результаты данного исследования опубликованы в журналах Surgery. На протяжении последних десятков лет количество случаев рака желудка у пожилых пациентов снижается, а вот раннее начало рака встречается всё чаще. Сегодня на его долю приходится уже 30% всех новых диагнозов.
Авторы исследования считают это тревожным трендом, поскольку рак желудка - очень тяжёлая болезнь. Они изучили 75 225 случаев рака, используя несколько баз данных по опухолям и воспользовавшись статистикой по раку желудка с 1973 по 2015 годы. В США сегодня средний возраст установки диагноза рак желудка составляет 68 лет, но людям от 30 до 60 эта болезнь угрожает значительно больше, чем когда бы то ни было раньше.
Еще совсем недавно рак желудка почти всегда встречался у пациентов старше 70, но сегодня всё чаще между 30 и 50 годами, как подчёркивают исследователи. И это не связано с тем, что медицинские учреждения улучшили предварительную диагностику. Не существует никаких методов универсального скрининга на рак желудка, именно поэтому у молодых пациентов его находят на поздней стадии, еще более запущенным, чем у пациентов пожилых. Кроме того, исследование показало, что ранний рак генетически и молекулярно отличается от того, что встречается в пожилом возрасте. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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