В нижегородском Павлове открыли Центр амбулаторной помощи онкобольным
В регионе планируют открыть в общей сложности 12 таких центров. В Павлове амбулаторную помощь онкобольным будут оказывать на базе центральной районной больницы.
Первый из дюжины запланированных к открытию Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) начал работать на базе центральной районной больницы (ЦРБ) Павлова 26 декабря 2019 года.
Павловский район будет не единственным, который предназначен обслуживать новый Центр. Кроме него, в Центр будут обращаться страдающие онкологическими заболеваниями из Богородского, Вачского и Сосновского районов Нижегородской области.
Для работы в Центре ряд медиков павловской ЦРБ прошли сертификационные курсы по онкологии. Теперь его штат включает в себя восемь специалистов, включая онко-гинеколога, онко-уролога и химиотерапевта.
Кроме того, Центр оснащен новым оборудованием.
На открытии Центра министр здравоохранения правительства Нижегородской области Александр Смирнов заявил:
– Первый Центр амбулаторной онкологической помощи в регионе оснащен самым современным оборудованием: магнитно-резонансным томографом, аппаратом УЗИ экспертного класса, маммографом, рентгендиагностическим комплексом, и другой высокотехнологичной аппаратурой, которая позволит выявлять онкозаболевания на ранней стадии,
– сказал Александр Смирнов.
Глава региона придает большое значение борьбе с онокзаболеваниями в регионе, считая ее одним из приоритетных направлений в развитии системы здравоохранения:
– Основное направление работы центра амбулаторной онкологической помощи – выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях. ЦАОП оснащен современным оборудованием, на покупку которого было выделено порядка 200 млн рублей. Такие центры остро необходимы в нашей области. Выявление онкологических заболевания на ранней стадии позволяет предотвращать их развитие и увеличивает шанс пациентов на выздоровление,
– сказал Глеб Никитин.
Напомним, ранее МедикФорум рассказал, что в 2019 году Нижегородская область направила на борьбу с онкозаболеваниями около 690 млн рублей.
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