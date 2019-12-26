В нижегородском Павлове открыли Центр амбулаторной помощи онкобольным

– Первый Центр амбулаторной онкологической помощи в регионе оснащен самым современным оборудованием: магнитно-резонансным томографом, аппаратом УЗИ экспертного класса, маммографом, рентгендиагностическим комплексом, и другой высокотехнологичной аппаратурой, которая позволит выявлять онкозаболевания на ранней стадии,

– Основное направление работы центра амбулаторной онкологической помощи – выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях. ЦАОП оснащен современным оборудованием, на покупку которого было выделено порядка 200 млн рублей. Такие центры остро необходимы в нашей области. Выявление онкологических заболевания на ранней стадии позволяет предотвращать их развитие и увеличивает шанс пациентов на выздоровление,