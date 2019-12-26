В Новосибирской области после капремонта открыли ФАП
Отремонтированный фельдшерско-акушерский пункт начал работать в селе Бердь Искитимского района области.
Очередной ФАП открыли после капитального ремонта в Новосибирской области. Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, фельдшерско-акушерский пункт оборудован практически как частная клиника.
"Меня все радует! Прекрасный ремонт, прекрасная мебель, оборудование все новое. Это же здорово. Только работай! Население, думаю, с удовольствием будет приходить на прием", - цитирует пресс-служба слова фельдшера Марины Осиповой.
В Берди - 670 жителей, плюс услугами ФАПА пользуются дачники из трех близлежащих саловодческих товариществ.
Медпункт был построен около 40 лет назад - с тех пор его ни разу не ремонтировали. Теперь в нем новая электропроводка, новая система отопления, проведены водопровод и канализация, обустроен тротуар, установлена ограда, перестроено крыльцо.
В ФАПе полностью поменяли мебель, куплен новый электрокардиограф и гинекологическое кресло с подогревом.
По словам министра здравоохранения региона Константина Хальзова, побывавшего на открытии ФАПа, в 2019 году в области отремонтировано 19 фельдшерско-акушерских пунктов.
"Это очень хороший результат. 30 ФАПов сдаем новых и ещё 19 отремонтировали. Колоссальный результат для нашей области! В следующем году объектов будет не меньше. Такими темпами идем", - считает чиновник.
Ранее МедикФорум рассказал об отремонтированной в Новосибирске детской поликлинике.
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