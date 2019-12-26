  1. | | В Новосибирской области после капремонта открыли ФАП

В Новосибирской области после капремонта открыли ФАП

В Новосибирской области после капремонта открыли ФАП

Отремонтированный фельдшерско-акушерский пункт начал работать в селе Бердь Искитимского района области.

Очередной ФАП открыли после капитального ремонта в Новосибирской области. Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, фельдшерско-акушерский пункт оборудован практически как частная клиника.

"Меня все радует! Прекрасный ремонт, прекрасная мебель, оборудование все новое. Это же здорово. Только работай! Население, думаю, с удовольствием будет приходить на прием", - цитирует пресс-служба слова фельдшера Марины Осиповой.


В Берди - 670 жителей, плюс услугами ФАПА пользуются дачники из трех близлежащих саловодческих товариществ.

Медпункт был построен около 40 лет назад - с тех пор его ни разу не ремонтировали. Теперь в нем новая электропроводка, новая система отопления, проведены водопровод и канализация, обустроен тротуар, установлена ограда, перестроено крыльцо.

В ФАПе полностью поменяли мебель, куплен новый электрокардиограф и гинекологическое кресло с подогревом.

По словам министра здравоохранения региона Константина Хальзова, побывавшего на открытии ФАПа, в 2019 году в области отремонтировано 19 фельдшерско-акушерских пунктов.

"Это очень хороший результат. 30 ФАПов сдаем новых и ещё 19 отремонтировали. Колоссальный результат для нашей области! В следующем году объектов будет не меньше. Такими темпами идем", - считает чиновник.


Ранее МедикФорум рассказал об отремонтированной в Новосибирске детской поликлинике.

Читать в Яндекс.Новости 0 Комментировать Читать в Яндекс.Дзен

Оцените материал: 0      0

Читайте также

Lentainform

Оставить комментарий

Подборки по темам

Предыдущая новость
В нижегородском Павлове открыли Центр амбулаторной помощи онкобольным
Следующая новость
У некоторых людей простуда может вызывать опасные осложнения вплоть до...
Популярное
У некоторых людей простуда может вызывать опасные осложнения вплоть до смерти
0
В Новосибирской области после капремонта открыли ФАП
0
В нижегородском Павлове открыли Центр амбулаторной помощи онкобольным
0
Создан новый метод лечения волчанки
0


Искусственный интеллект способен распознавать рак крови
0
У молодых пациентов находят особенные опухоли желудка
0
Переход на новый формат закупок медоборудования сэкономит Москве миллиарды
0
Жертвы диабета из США покупают лекарства на черном рынке
0
Новая модель поможет понять принципы работы мозга
0
В канун Нового года Ростовская область получила новые автомобили скорой помощи
0