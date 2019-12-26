В Новосибирской области после капремонта открыли ФАП

"Меня все радует! Прекрасный ремонт, прекрасная мебель, оборудование все новое. Это же здорово. Только работай! Население, думаю, с удовольствием будет приходить на прием", - цитирует пресс-служба слова фельдшера Марины Осиповой.

"Это очень хороший результат. 30 ФАПов сдаем новых и ещё 19 отремонтировали. Колоссальный результат для нашей области! В следующем году объектов будет не меньше. Такими темпами идем", - считает чиновник.