В Новосибирске отремонтировали детскую поликлинику





"У нас в этом году первый этап работ завершен, мы обновили входную зону и инфекционный кабинет. На следующий год запланирован еще более объемный этап ремонтных работ. Расширим коридоры и сделаем запасные выходы. Приведем наше поликлинической отделение полностью к нормам пожарной безопасности. Это все же приспособленное помещение, дом построен в 50-е годы. И тогда здесь будет максимально комфортно и безопасно", - говорит специалист.