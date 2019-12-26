  1. | | В Новосибирске отремонтировали детскую поликлинику

В Новосибирске отремонтировали детскую поликлинику

В Новосибирске отремонтировали детскую поликлинику

В поликлинике детской больницы №1 завершен ремонт - медицинское учреждение посетил министр здравоохранения Новосибирской области.

В рамках национального проекта "Здравоохранение" в Новосибирской области в 2019 году отремонтировано 44 педиатрических амбулаторий. Одной из них стала поликлиника детской больницы №1 на улице Сибиряков-Гвардейцев, 36 - как расказали в пресс-службе минздрава области, она располагается на первом этаже обычного пятиэтажного дома.

Сейчас в отремонтированной поликлинике два отдельных входа, для больных и здоровых детей. Там устроена отдельная регистратура и работает колл-центр. Кроме того, в медучреждении появилась игровая зона и комната для кормления младенцев.

Уже до наступления нового года начнет работать электронная очередь. По словам главного врача больницы Татьяны Анохиной, поликлиника отныне практически полностью соответствует новой модели медицинской организации.

"У нас в этом году первый этап работ завершен, мы обновили входную зону и инфекционный кабинет. На следующий год запланирован еще более объемный этап ремонтных работ. Расширим коридоры и сделаем запасные выходы. Приведем наше поликлинической отделение полностью к нормам пожарной безопасности. Это все же приспособленное помещение, дом построен в 50-е годы. И тогда здесь будет максимально комфортно и безопасно", - говорит специалист.
 

Но предстоит еще второй этап ремонта, после которого травмпункт, который принимает пациентов со всего левого берега Новосибирска, будет перенесен в хирургический корпус стационара, где будет установлен новый рентгеновский аппарат. Помимо этого, на март 2020 года запланирована установка аппарата МРТ.

Ранее МедикФорум рассказывал об открытии выставки в честь юбилея областной больницы в метро Новосибирска.

Читать в Яндекс.Новости 0 Комментировать Читать в Яндекс.Дзен

Оцените материал: 0      0

Читайте также

Lentainform

Оставить комментарий

Подборки по темам

Предыдущая новость
Как питаться при густой крови?
Следующая новость
У половины американцев будет ожирение через 10 лет
Популярное
У половины американцев будет ожирение через 10 лет
0
В Новосибирске отремонтировали детскую поликлинику
0
Как питаться при густой крови?
0
Встреча регионального министра здравоохранения и губернатора прошла на Ставрополье
0


Бывшая королева красоты из США лишилась части черепа из-за аневризмы в 35 лет
0
Четыре «Поезда здоровья» будут объезжать Нижегородскую область круглый год
0
ВИЧ воздействует на детский мозг даже после раннего лечения
0
В хуторе Рябичев Ростовской области появилась модульная лаборатория
0
Нижегородские медики получили премию имени Бориса Королева
0
На базе нижегородского кардиоцентра создали современную гибридную операционную
0